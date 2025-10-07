iOS 26: Usa Inteligencia visual con el contenido de la pantalla del iPhone

En iOS 26, Apple ha ampliado Inteligencia Visual para trabajar con contenido que está en tu iPhone, lo que te permite hacer preguntas sobre lo que estás viendo, buscar productos y más.



La inteligencia visual comenzó en iOS 18.2 como una función de botón de control de cámara que puede describir lo que está viendo, obtener detalles sobre un restaurante o negocio, traducir texto y cosas por el estilo.

Pero en iOS 26, la inteligencia visual ya no es solo para aprender más sobre tu entorno físico. También puedes usar la función para analizar el contenido en la pantalla de tu iPhone, simplemente presionando los mismos botones que usas para tomar una captura de pantalla.

Puedes buscar en todas las aplicaciones, ir directamente a sitios web, agregar un evento al calendario y más. Sigue leyendo para saber qué puedes hacer. Ten en cuenta que la Inteligencia Visual es una función de Inteligencia de Apple de iOS 26 que es exclusiva del iPhone 15 Pro, la serie iPhone 16 y la serie iPhone 17 (incluido el iPhone Air).

Usar Inteligencia Visual con contenido de pantalla

Empieza haciendo una captura de pantalla: pulsa y suelta rápidamente el botón lateral del iPhone y el botón Subir volumen al mismo tiempo.

Una vez que aparezca la interfaz de captura de pantalla, verá opciones de Inteligencia Visual en la parte inferior. Las opciones que se ofrecen dependerán del contenido, pero te permiten interactuar con lo que acabas de capturar de varias maneras.

Buscar artículos similares: toque Buscar para buscar el artículo seleccionado en la web. Esto es útil cuando deseas encontrar productos coincidentes, imágenes relacionadas o más información sobre lo que hay en la captura de pantalla.

Resaltar y buscar un elemento específico: si solo una parte de la captura de pantalla te interesa, desliza el dedo sobre esa área para resaltarla y luego toca Buscar. La búsqueda se centrará en el objeto resaltado en lugar de en toda la imagen.

Haz una pregunta sobre lo que hay en la pantalla: toca Preguntar para abrir un cuadro de texto donde puedes hacer una pregunta a ChatGPT sobre el contenido de la captura de pantalla.

Añadir un evento al calendario: si la captura de pantalla incluye una fecha o información de evento, toca Agregar al calendario para crear una nueva entrada de calendario sin salir de la vista de captura de pantalla.

Abrir una página web: Cuando la captura de pantalla contiene un enlace web, verás enlaces táctiles en la parte inferior que te llevarán directamente al sitio correspondiente.

Resumir texto: Pulsa Resumir para generar un resumen conciso del texto visible.

Escuchar texto: Toca Leer en voz alta para escuchar el texto en la captura de pantalla.

Toca Leer en voz alta para escuchar el texto en la captura de pantalla. Identificar plantas o animales: Si la captura de pantalla contiene una planta o animal, tocar su etiqueta revelará su nombre y más información.

Cuando hayas terminado con la captura de pantalla, puedes tocar ✖ para descartarla o ✔ para mantenerla en tu biblioteca de Fotos.