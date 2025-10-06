WhatsApp lanza la traducción de mensajes en iOS en 19 idiomas

WhatsApp ha anunciado el lanzamiento de una nueva función de traducción, que permite a los usuarios traducir los mensajes a su idioma preferido directamente dentro de la aplicación. La función se está lanzando gradualmente en dispositivos iPhone y Android para chats individuales, conversaciones grupales y actualizaciones de canales.



Para traducir un mensaje, simplemente presiona el texto durante mucho tiempo y toca la opción «Traducir». Los usuarios pueden seleccionar tanto el idioma de origen como el de destino, con la capacidad de descargar paquetes de idiomas para su uso futuro. WhatsApp dice que todas las traducciones ocurren localmente en el dispositivo del usuario, en línea con el cifrado de extremo a extremo de la aplicación que garantiza que incluso la empresa matriz Meta no puede ver el contenido del mensaje.

Los usuarios de WhatsApp en iPhone obtienen soporte de traducción para más de 19 idiomas, incluidos holandés, francés, alemán, indonesio, italiano, japonés, coreano, chino mandarín, polaco, tailandés, turco, ucraniano y vietnamita.

Los usuarios de Android pueden acceder a la traducción en seis idiomas, pero tienen una función de conveniencia adicional: traducción automática para hilos de chat completos. Una vez habilitado, todos los mensajes entrantes en una conversación se traducen automáticamente sin requerir activación manual para cada mensaje.