‘Flying felon: the first show ever filmed in the sky’ está diseñado para Apple Vision Pro

Por primera vez en la historia, una serie completa está siendo filmada en el cielo. The Flying Felon se abre camino como el primer espectáculo aéreo y serie de entrevistas, capturado a 300 metros sobre la tierra con el sistema de cámara Blackmagic URSA Cine Immersive y diseñado para el entorno inmersivo de Apple Vision Pro.

Así es como se describe: En su esencia, The Flying Felon se trata de resiliencia y reinvención. Cada episodio cuenta con un invitado, desde iconos culturales y líderes políticos hasta atletas, músicos y empresarios, que se ha enfrentado a la turbulencia y ha encontrado una manera de levantarse. Estas son historias de regreso contadas en vuelo, donde el helicóptero en sí se convierte tanto en el escenario como en el símbolo. En este entorno, el ego desaparece. Las conversaciones se profundizan. Los espectadores están invitados no solo a ver, sino a sentir.

Como productor ejecutivo, mi misión era hacer realidad lo imposible», dijo Jillian Bichanich. «El Flying Felon es el primero de su clase. Aéreo. Inmersivo. Cinemático. Construimos un escenario en el cielo, y el resultado es algo que puedes sentir. Es lo que sucede cuando tomas las historias más humanas y las filmas contra la línea del horizonte».

El director y productor Shaun Monson agregó: «Vision Pro de Apple es como tener tu propio cine IMAX. Y filmar con Blackmagic Cine Immersive en pleno movimiento aéreo lleva a los espectadores a un viaje de emoción aérea diferente a todo lo que hayan visto».