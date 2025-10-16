Firefly Boards ahora disponibles en todo el mundo

Pregúntale a un fotógrafo, cineasta o diseñador gráfico cuándo es más probable que caigan los rayos durante su proceso creativo, y lo más probable es que te digan que sucede durante la fase inicial de ideación. Es por eso que creamos Firefly Boards, un espacio de IA primero donde puedes explorar, iterar y colaborar en tiempo real con los mejores modelos de la industria, incluidos los modelos de Adobe Firefly junto con modelos de socios como Black Forest Labs, Google, Luma AI, Moonvalley, Pika y Runway. Firefly Boards ha estado disponible en versión beta en Adobe Firefly, el destino todo en uno para generar imágenes, vídeo, efectos de texto, audio y más con un amplio conjunto de modelos líderes en la industria, y a través de esa versión beta, hemos aprendido mucho sobre cómo las personas creativas hacen una lluvia de ideas.

Estamos lanzando Firefly Boards en todo el mundo con aún mayor flexibilidad y potencia, incluyendo dos nuevos modelos de vídeo líderes en la industria, Runway Aleph y Moonvalley Marey, dando a los creadores más opciones en la forma en que exploran las ideas. También estamos introduciendo tres nuevas características que te ayudan a pasar de la inspiración a la iteración mucho más rápido: Presets, Edición de texto generativa (beta) y Describe Image. También estamos facilitando el acceso a Firefly con nuevas ofertas de suscripción flexibles y formas de usar créditos generativos, para que más creadores en todas partes puedan dar vida a sus ideas.

Firefly Boards enriquecidos con ajustes preestablecidos, edición de texto generativa (beta) y descripción de la imagen

Firefly Boards se construyó sobre la idea de que el trabajo creativo es altamente iterativo y colaborativo. En lugar de hacer malabares con herramientas dispares, obtener activos a mano y luchar con largos bucles de retroalimentación, con Boards puede llevar todo a un espacio unificado donde la inspiración, la generación y la alineación fluyen sin problemas. El resultado es un entorno dinámico y táctil donde las ideas toman forma sin esfuerzo.

Los tableros ahora incluyen tres nuevas características diseñadas para ayudar a los creativos a pasar aún más rápido de la inspiración al concepto:

Ajustes preestablecidos: los ajustes preestablecidos te ayudan a generar imágenes en una variedad de estilos. Prueba Product and Character para visualizar un producto con un modelo, Virtual Try On para ideas de moda y Electric Party para transformar retratos, todo en un solo clic. Impulsado por Adobe Firefly y modelos asociados de Black Forest Labs, Google, OpenAI y más, los presets son una rica plataforma de lanzamiento para la exploración.

los ajustes preestablecidos te ayudan a generar imágenes en una variedad de estilos. Prueba Product and Character para visualizar un producto con un modelo, Virtual Try On para ideas de moda y Electric Party para transformar retratos, todo en un solo clic. Impulsado por Adobe Firefly y modelos asociados de Black Forest Labs, Google, OpenAI y más, los presets son una rica plataforma de lanzamiento para la exploración. Edición de texto generativa (beta): Intercambiar o actualizar texto directamente en imágenes, haciendo coincidir el contexto, sin tener que salir de los tableros. Perfecto para iteración rápida y ajustes sobre la marcha que no interrumpen su flujo.

Intercambiar o actualizar texto directamente en imágenes, haciendo coincidir el contexto, sin tener que salir de los tableros. Perfecto para iteración rápida y ajustes sobre la marcha que no interrumpen su flujo. Describe la imagen: ¿Tienes una imagen que te gusta, pero necesitas hacer algunos ajustes? Con Describir imagen, puede hacer que los tableros analicen una imagen y la describan en un mensaje listo para usar (y editar). Describe Image hace que sea fácil construir sobre la inspiración sin tener que adivinar las palabras correctas.

Nuevos modelos de IA de vídeo en Boards

Nuestra visión es hacer de Adobe Firefly el lugar donde los creadores de todo tipo puedan acceder a los mejores modelos en un solo lugar, incluso en Firefly Boards, y usarlos sin problemas con las herramientas de Adobe en las que confían. Con el lanzamiento de hoy, los modelos de vídeo generativos Runway Aleph y Moonvalley Marey ya están disponibles en Boards. Estos modelos se unen a la línea en expansión de los principales modelos de IA disponibles en Boards, incluidos Ray3 y Ray2 de Luma AI, Gemini 2.5 Flash Image (Nano Banana) de Google y Veo 3, Pika 2.2, Flux.1 Kontext y Runway Gen-4, dando a los creadores más puntos de partida para explorar estilos, generar contenido y crear flujos de trabajo multimodales. Por ejemplo, un cineasta podría usar Runway Aleph para generar rápidamente guiones gráficos, usando un vídeo de referencia para guiar la composición, y luego refinar esos fotogramas usando ediciones conversacionales. Un equipo de diseño que trabaja en una campaña de marca podría usar Moonvalley Marey para generar clips de movimiento dinámicos utilizando imágenes de referencia para el primer y último fotogramas, combinar esos clips con activos de la marca e imágenes de Firefly en Tableros, y crear una narrativa visual pulida que puedan alinear internamente y presentar a su cliente.