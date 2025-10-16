Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
iPhone

iPhone es la marca de teléfono que más rápido creció en el tercer trimestre de 2025 a nivel mundial

16 octubre, 2025

Los envíos del mercado global de teléfonos inteligentes crecieron un 4% interanual (año sobre año) en el tercer trimestre de 2025, impulsados por el fuerte rendimiento en las regiones de Asia-Pacífico (APAC) y Oriente Medio y África (MEA), según nuevos datos de Counterpoint Research.

Samsung lideró el mercado con una cuota del 19 %. Apple surge como la marca de más rápido crecimiento en el top cinco con un crecimiento de envíos interanual del 9 %, impulsado por la fuerte demanda en todas las regiones, especialmente en Oriente Medio y APAC. Entre las marcas emergentes, los envíos de Google crecieron un 18 % interanual.

Apple experimentó un fuerte crecimiento en Japón, China, Europa Occidental y partes de APAC. La serie del iPhone 17 recién lanzada ha sido bien recibida en el mercado, siendo testigo de una reserva previa récord en todas las regiones, según Counterpoint.

Faq-Mac: ten en cuenta que Apple no publica ninguno de esos datos, por lo que todo son suposiciones…

Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

