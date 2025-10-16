Adobe amplía Relleno generativo en Photoshop

El relleno generativa se ha convertido en una de las herramientas más populares de Photoshop, porque le da la capacidad de generar rápidamente múltiples variaciones, elegir la que se adapte a su visión y refinarla con las herramientas de precisión de Photoshop para ofrecer su visión creativa exacta. Hoy en día, estamos ampliando esa flexibilidad, dándote aún más opciones, y control, integrando Gemini 2.5 Flash Image (Nano Banana) de Google y FLUX.1 Kontext [pro] de Black Forest Labs junto con los modelos de imagen Firefly comercialmente seguros de Adobe directamente en su herramienta de relleno generativo en la aplicación beta de Photoshop.

Al combinar el poder de Adobe Photoshop con los mejores modelos de IA, tienes acceso a las herramientas creativas de IA más útiles donde son más útiles para ti mientras expresas tu visión al mundo. Lo que hace que esta integración en Photoshop sea especialmente poderosa es cómo combina la elección de modelos con las herramientas de nivel profesional de Photoshop, lo que le brinda la capacidad de generar contenido y luego refinarlo inmediatamente con la precisión y el control de Photoshop. Es una conexión perfecta que te ayuda a pasar de una idea a un impacto aún más rápido sin interrumpir tu flujo creativo.

Adobe Firefly, nuestro destino todo en uno para la ideación, creación y producción asistida por IA, proporciona acceso a modelos asociados de Google, OpenAI, Black Forest Labs, Pika, Luma AI y más, y recientemente trajimos Gemini 2.5 Flash Image a Adobe Express. Ahora, por primera vez, estamos introduciendo esa misma flexibilidad creativa multimodelo a Photoshop.

Más modelos, más opciones creativas y flexibilidad

Los diferentes proyectos requieren diferentes estéticas y diversos enfoques creativos. Es por eso que el poder de Generative Fill en Photoshop es tan impactante: le permite agregar, eliminar o transformar contenido en segundos con indicaciones de lenguaje natural, y su selección recientemente ampliada de modelos de IA proporciona una amplitud aún más rica de opciones, todas directamente utilizables dentro de la herramienta que ya conoce:

Modelo de imagen flash Gemini 2.5 (Nano Banana): Ideal para elementos estilizados, detalles gráficos y adiciones de escenas imaginativas.

FLUX.1 Kontext [pro]: Diseñado para la precisión contextual, la perspectiva y la armonía ambiental.

Modelos de imagen de Adobe Firefly: ideales para resultados comercialmente seguros y listos para la producción con calidad realista, lo que brinda a los profesionales creativos un mayor control sobre la estructura, el estilo, los ángulos de cámara y los zooms, al tiempo que permite una iteración rápida en una resolución de hasta 2K para un recorte preciso, una recomposición y la impresión de gran formato.

Creatividad sin interrupciones

Puede usar Generative Fill impulsado por Gemini 2.5 Flash Image Model (Nano Banana) o FLUX.1 Kontext [pro] para ediciones rápidas y basadas en el aviso, y luego refinar los resultados con las capas, máscaras y selecciones icónicas de Photoshop. Y debido a que todo sucede dentro del entorno de Photoshop que ya conoces, puedes moverte con fluidez entre la experimentación generativa y la edición perfecta de píxeles sin interrumpir tu flujo de trabajo, ya sea que estés haciendo una edición rápida de imagen usando un mensaje de lenguaje natural o refinando los detalles a nivel de píxeles.

Disponibilidad

Tanto Gemini 2.5 Flash Image Model (Nano Banana) como FLUX.1 Kontext [pro] están disponibles hoy en la aplicación beta de Photoshop. Actualice su aplicación beta para explorar estas nuevas opciones y ampliar sus posibilidades creativas.