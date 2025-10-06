Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
iOS 26

Cómo usar el asistente en espera de iOS 26

6 octubre, 20251 Mins read

La función Asistente en espera de iOS 26 mantiene tu lugar en la cola mientras esperas para hablar con un operador, y te llama para que vuelvas a la llamada cuando el agente esté en línea.

Para usar Asistente en espera, inicia una llamada en la app Teléfono y toca el botón Más (tres puntos) para mostrar el menú. A continuación, pulsa Asistente en espera para activarlo. Esto permitirá al iPhone monitorizar la llamada por ti y avisarte cuando haya un agente en vivo disponible.

La función también puede activarse automáticamente cuando tu iPhone detecta sintonía de espera. Cuando una persona recoge la llamada, el iPhone sonará y/o te enviará una notificación, y verás una transcripción en tiempo real de la conversación mientras estabas fuera.

Si quieres comprobar si tienes activada esa función, ve a Ajustes > Apps > Teléfono

