Apple Music para Android gana algunas funciones de iOS 26

La versión de Android de Apple Music se ha actualizado para estar más en línea con la versión de iOS 26, con la versión 5.0 ahora agregando fijar canciones y traducción de letras.

Hay un trío de actualizaciones de características principales para la aplicación de Android. La más obvia es la traducción automatizada de letras y la guía de pronunciación, que te dirá lo que realmente dicen las canciones, traduciendo automáticamente las letras del texto a tu idioma.

La pronunciación lleva esto un paso más allá, ya que te da una guía de qué elementos de palabras se están diciendo. Esta puede ser una característica valiosa para los ávidos fanáticos del K-Pop.

También permite fijar canciones, álbumes, artistas y listas de reproducción en lo alto de la Biblioteca. Esto hace que sea más rápido para los usuarios acceder a los elementos anclados, en lugar de desplazarse por una lista.

Un tercer cambio es una experiencia de repetición actualizada, que muestra las estadísticas mensuales al usuario sobre sus hábitos de transmisión.

Apple solo ha seleccionado algunos cambios, por lo que los usuarios de Android no necesitarán lidiar con una interfaz de Liquid Glass. Sin embargo, algunos botones han cambiado de elementos rectangulares a píldoras más redondeadas.