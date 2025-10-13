Cómo recuperar Launchpad en macOS Tahoe

En caso de que no tengas idea de lo que era Launchpad, en su momento pareció que iba a ser una herramienta esencial para Mac.

Launchpad era un icono en el Dock y al hacer clic en él se abría una superposición sobre la pantalla. Por encima de aquello en lo que estuvieras trabajando, ahora tenías toda esta pantalla llena con grandes iconos de aplicaciones y una barra de búsqueda muy pequeña en la parte superior.

La solución preferida de Apple

Pero ya no está. Apple lo ha sustituido por un icono llamado Apps. Se ha hecho cargo de la posición de Launchpad en el Dock, y se ha hecho cargo de la funcionalidad de la característica anterior.

En lugar de hacer clic en el icono de Launchpad llenando la pantalla con aplicaciones, al hacer clic en Apps aparece una ventana bastante pequeña. Es otra ventana llena de aplicaciones, y esta vez la fila superior cambia.

Cambia a lo largo del día para mostrar qué aplicaciones el sistema piensa que es más probable que quieras lanzar a continuación. Pero luego la segunda y las siguientes filas muestran todas las aplicaciones en orden alfabético.



Esa ventana de Apps incluso tiene una barra de búsqueda en la parte superior. Aunque si el de Launchpad era tan pequeña que tal vez no la vieras, en Apps es bien notoria, tiene un cursor parpadeante, pero también la palabra «Aplicaciones» escrita en él.

Lo que has ganado es esa primera fila que cambia inteligentemente, además de una forma de ver todas tus aplicaciones sin tener que mover la cabeza de un lado a otro como si estuvieras viendo tenis. No era un problema si tenías una pantalla de MacBook Air, pero si tenías un monitor muy ancho, podía ser un poco desconcertante encontrar lo que buscabas.

Volver a empezar

Si realmente no puedes soportar el nuevo icono de Aplicaciones, hay una manera de recrear algo como el antiguo Launchpad. Es solo algo parecido, no es un reemplazo completo, y lo que sea que estés ganando en familiaridad, estás perdiendo en las nuevas características.

Pero si quieres hacerlo, entonces:

Abre cualquier ventana del Finder Haz clic con el botón derecho en Aplicaciones en la barra lateral Elige Añadir al Dock

Esto añadirá un icono al Dock. Sin embargo, hay una rareza sobre el Dock en macOS Tahoe. En teoría, este nuevo icono de Aplicaciones debería aparecer en el extremo de los iconos de archivos fijados en el Dock, pero, por alguna razón, el icono de Aplicaciones aparece en el extremo derecho, junto a la papelera. Lo más que puedes hacer es moverlo a la izquierda de los documentos abiertos, para que te quede más centrado.

Y para acabar de despistarte, no tendrás un icono de la carpeta de Apps, sino que verás el icono de la primera app que esté en la lista (en mi caso el juego 2048). Haz clic en ese icono y aparecerá una gran ventana emergente que muestra tus aplicaciones.

Cómo hacer esto más útil

La mejor manera de hacer esta alternativa al nuevo icono de aplicaciones de Apple es usar el nuevo icono de aplicaciones de Apple. Pero puedes usar este viejo truco:

Ir a Aplicaciones Crear una carpeta Darle un nombre que empiece con un espacio Arrastrar tus aplicaciones favoritas a ella

Darle un nombre que comience con un espacio significa que esta carpeta va a la parte superior de la lista alfabéticamente. También significa que en lugar de que el icono de la primera aplicación se use en el Dock, ahora es el icono de esta carpeta (puedes aprovechar las nuevas capacidades de personalización de carpetas de Tahoe para hacerla aún más destacada).

Vivir al límite para recuperar el Launchpad

Sin embargo, es posible tener un icono personalizado en tu Dock, que cuando se haga clic muestre una selección útil de aplicaciones. No todo lo que has instalado, solo las que importan o utilizas más frecuentemente.

Para hacer esto:

Abre una ventana del Finder Haz clic con el botón derecho en el nombre de la ventana/carpeta en la parte superior Desplázate hacia abajo hasta donde aparece tu nombre (justo encima de Usuarios) Haz clic para abrir esa carpeta Crea una nueva carpeta llamada algo así como «Launchpad» Abre esa nueva carpeta En una ventana separada, abra la carpeta de Aplicaciones normal Arrastra cualquier aplicación que quieras Cierre la nueva carpeta «Launchpad» Arrástrala al Dock

Screenshot

Eso podrías hacerlo, pero por defecto al hacer clic en él en el Dock se abrirá una lista de iconos de aplicaciones en una curva. Para ver una vista más similar a Launchpad:

Screenshot

Haz clic con el botón derecho en la nueva carpeta en el Dock llamada LaunchPad Desplázate hasta la sección Ver contenido como Elige Cuadrícula

Un beneficio aquí es que puedes hacer esto tantas veces como desees (incluso con alias, poner la misma app en diferentes carpetas).

Probablemente es aún más práctico que Launchpad, pero no obtienes el bonito efecto de pantalla completa que te daba esa característica ahora desaparecida.

Opciones de terceros

La primera de lo que seguramente será un goteo de aplicaciones que ofrecen funciones de Launchpad ya se ha lanzado. Se llama Launchie y está disponible de forma gratuita, o con una donación de Buy Me a Coffee, en su página oficial.

Launchie es muy cercano a la antigua función Launchpad, y es lo que recomendamos. Agrega la aplicación al Dock y luego, cuando hagas clic en ella, obtendrás una ventana muy grande que muestra todas tus aplicaciones.

