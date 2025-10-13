Apple confirma que Spectrum llevará los partidos de la NBA al Vision Pro

Apple ha informado que algunos juegos de Los Angeles Lakers se transmitirán en el formato Inmersive en el Vision Pro.

En su página, el gigante tecnológico dice que los fanáticos del baloncesto pronto podrán experimentar los partidos de la NBA como nunca antes en Apple Immersive en Apple Vision Pro, con una selección de partidos en vivo de Los Angeles Lakers durante la temporada 2025-26, cortesía de Spectrum SportsNet.

El calendario de juegos se revelará a finales de este otoño, con la primera transmisión de juegos a principios del próximo año, disponible a través de la próxima aplicación Spectrum SportsNet para Vision Pro.

Además de los juegos en vivo para los fanáticos en el territorio de transmisión regional de los Lakers, que cubre el sur de California, Hawái y partes del sur de Nevada, incluida Las Vegas, las repeticiones completas y los aspectos más destacados de los juegos estarán disponibles para los usuarios de Apple Vision Pro en países y regiones seleccionados de las aplicaciones SportsNet y la NBA.

Estos juegos en vivo se capturarán utilizando la nueva cámara URSA Cine Immersive Live de Blackmagic Design, una versión de la cámara que se lanzó a principios de este año para capturar Apple Immersive para Vision Pro, y estará disponible para su compra el próximo año.