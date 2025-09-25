Un fallo de la cámara afecta a iPhone Air y a iPhone 17 Pro

Apple está planeando lanzar un parche de software para corregir un error de la cámara del iPhone Air y el iPhone 17 Pro que hace que aparezcan cajas negras y garabatos blancos en las fotos. Henry Casey de CNN Underscored descubrió el problema en una reseña del iPhone Air mientras hacía fotos en un concierto.

Según su testimonio, una de cada 10 imágenes tomadas con el iPhone Air o el iPhone 17 Pro tenía «pequeñas porciones ennegrecidas, incluyendo cajas y partes de garabatos blancos» que aparecieron en la placa LED en el evento.

Foto de Henry Casey de CNN Underscored

Apple respondió a Casey que es un problema que puede ocurrir en «casos muy raros en los que una pantalla de luz LED es extremadamente brillante y brilla directamente en la cámara». Apple tiene una solución y planea lanzarla en una próxima actualización de software.

Apple no ha explicado cuándo podría lanzarse esa actualización de software.