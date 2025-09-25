Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
© Copyright 2020 Faq-mac.
App StoreiPadiPhone 17

Final Cut Pro para Mac y iPad actualizado con las novedades del iPhone 17 Pro y iPadOS 26

25 septiembre, 20251 Mins read

Apple ha actualizado hoy Final Cut Pro para Mac y iPad con soporte para grabación de vídeo ProRes RAW en los modelos de iPhone 17 Pro, y algunas otras características nuevas.

Aquí están las notas de lanzamiento de Apple para la actualización de Mac:

Final Cut Pro 11.2 incluye las siguientes mejoras y correcciones de errores:

  • Desbloquea aún más controles para el vídeo ProRes RAW grabado en el iPhone, para que puedas ajustar la exposición, la temperatura del color, el tinte y el demosaicing. (La captura de ProRes RAW requiere modelos de iPhone compatibles).
  • Edita y reproduce tu metraje de Apple Log 2 con la vitalidad de la escena original aplicando la LUT de Apple Log 2.
  • Incluye mejoras de estabilidad y rendimiento.

Y para la actualización del iPad:

Final Cut Pro para iPad 2.3 incluye las siguientes características y mejoras:

  • Desbloquea aún más controles para el vídeo ProRes RAW grabado en el iPhone, para que puedas ajustar la exposición, la temperatura del color, el tinte y el demosaicing. (La captura de ProRes RAW requiere modelos de iPhone compatibles).
  • Edita y reproduce tu metraje de Apple Log 2 con la vitalidad de la escena original aplicando la LUT de Apple Log 2.
  • Acceda fácilmente a los comandos y accesos directos de la aplicación desde la nueva barra de menú deslizando hacia abajo desde el borde superior del iPad o moviendo el puntero hacia arriba cuando use un trackpad. (Requiere iPadOS 26)
    Final Cut Pro para Mac versión 11.2 y Final Cut Pro para iPad versión 2.3 ya están disponibles en el App Store, como actualizaciones gratuitas para los usuarios existentes.

En España, Final Cut Pro cuesta 349,99€ en la Mac App Store para nuevos usuarios, mientras que la versión para iPad cuesta 4,99 € al mes o 49 € al año.

Las aplicaciones complementarias de Final Cut Pro, Compressor y Motion en el Mac, también se han actualizado.

Previous post Un fallo de la cámara afecta a iPhone Air y a iPhone 17 Pro
Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

Deja una respuesta

Related Articles

App StoreiPhone 17

Apple lanza Final Cut Camera 2.0 con las novedades del iPhone 17

25 septiembre, 2025
iPhone 17

Un fallo de la cámara afecta a iPhone Air y a iPhone 17 Pro

25 septiembre, 2025
iOS 26iPad

Apple detalla todas las nuevas funciones de iOS 26

24 septiembre, 2025
iOS 26iPadiPhone

Cómo cambiar el fondo de las ventanas de Mensajes en iOS 26

23 septiembre, 2025