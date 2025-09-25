Final Cut Pro para Mac y iPad actualizado con las novedades del iPhone 17 Pro y iPadOS 26

Apple ha actualizado hoy Final Cut Pro para Mac y iPad con soporte para grabación de vídeo ProRes RAW en los modelos de iPhone 17 Pro, y algunas otras características nuevas.

Aquí están las notas de lanzamiento de Apple para la actualización de Mac:

Final Cut Pro 11.2 incluye las siguientes mejoras y correcciones de errores:

Desbloquea aún más controles para el vídeo ProRes RAW grabado en el iPhone, para que puedas ajustar la exposición, la temperatura del color, el tinte y el demosaicing. (La captura de ProRes RAW requiere modelos de iPhone compatibles).

Edita y reproduce tu metraje de Apple Log 2 con la vitalidad de la escena original aplicando la LUT de Apple Log 2.

Incluye mejoras de estabilidad y rendimiento.

Y para la actualización del iPad:

Final Cut Pro para iPad 2.3 incluye las siguientes características y mejoras:

Desbloquea aún más controles para el vídeo ProRes RAW grabado en el iPhone, para que puedas ajustar la exposición, la temperatura del color, el tinte y el demosaicing. (La captura de ProRes RAW requiere modelos de iPhone compatibles).

Edita y reproduce tu metraje de Apple Log 2 con la vitalidad de la escena original aplicando la LUT de Apple Log 2.

Acceda fácilmente a los comandos y accesos directos de la aplicación desde la nueva barra de menú deslizando hacia abajo desde el borde superior del iPad o moviendo el puntero hacia arriba cuando use un trackpad. (Requiere iPadOS 26)

Final Cut Pro para Mac versión 11.2 y Final Cut Pro para iPad versión 2.3 ya están disponibles en el App Store, como actualizaciones gratuitas para los usuarios existentes.

En España, Final Cut Pro cuesta 349,99€ en la Mac App Store para nuevos usuarios, mientras que la versión para iPad cuesta 4,99 € al mes o 49 € al año.

Las aplicaciones complementarias de Final Cut Pro, Compressor y Motion en el Mac, también se han actualizado.