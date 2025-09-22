Un bug impide instalar macOS Tahoe en el Mac Studio M3 Ultra

Si tienes un Mac Studio con chip M3 Ultra y no puedes instalar macOS Tahoe, no estás solo. Hay un error que impide que la actualización se instale correctamente en las máquinas que tienen el M3 Ultra.



Los usuarios afectados van a instalar macOS Tahoe, esperan durante el proceso de instalación y ven el reinicio de Mac Studio, y luego terminan con macOS Sequoia 15.7 todavía ejecutándose en lugar de macOS Tahoe. La actualización de macOS Tahoe falla una y otra vez.

Un hilo de discusión en las Comunidades de Soporte de Apple sugiere que el error está afectando a todos los Mac Studios con un chip M3 Ultra. Un usuario de Mac que repasó los mensajes de error sugiere que el instalador carga el controlador macOS Tahoe para el Apple Neural Engine, pero falla una comprobación de hardware y el proceso de instalación se aborta.

Los propietarios de Mac Studio dicen que los intentos de instalación a través de la actualización de software estándar, el modo seguro y el modo de recuperación han fallado. No se conoce ninguna solución en este momento, y los usuarios de M3 Ultra Mac Studio tendrán que esperar a que Apple lance una solución para resolver el problema.