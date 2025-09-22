Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
AppleTV+

Qué viene en Apple TV+: Las hermanas Grimm

22 septiembre, 20251 Mins read

Apple TV+ ha estrenado el tráiler de «Las hermanas Grimm», la nueva serie de aventuras de fantasía animada que se estrenará en todo el mundo el viernes 3 de octubre. Basado en la serie de libros del New York Times de Michael Buckley, «Las Hermanas Grimm» es un viaje de aventuras y corazón sobre hermanas descendientes de los hermanos Grimm que, aunque muy diferentes, forman un gran equipo.

Dos hermanas huérfanas navegan por una ciudad llena de gente arrancada directamente de fantasía y cuentos de hadas, enfrentándose a héroes y villanos por igual, mientras investigan el misterio de sus padres desaparecidos. «Las hermanas Grimm» combina descubrimiento, fantasía y aventura para ofrecer lecciones importantes para todas las edades.

