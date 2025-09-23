Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
AppleTV+

Qué viene en Apple TV+: La última frontera

23 septiembre, 2025

Apple TV+ ha publicado el tráiler de «La última frontera», una nueva serie dramática original de los cocreadores Jon Bokenkamp (creador de «The Blacklist») y Richard D’Ovidio, protagonizada y producida por Jason Clarke. El thriller de 10 episodios hará su debut mundial en Apple TV+ con los dos primeros episodios el viernes 10 de octubre de 2025, seguidos de nuevos episodios todos los viernes hasta el 5 de diciembre.

«La última frontera» sigue a Frank Remnick (Clarke), el alguacil estadounidense a cargo de los tranquilos y robustos desiertos de Alaska. La jurisdicción de Remnick se pone patas arriba cuando un avión de transporte de la prisión se estrella en el remoto desierto, liberando a docenas de reclusos violentos.

Encargado de proteger la ciudad que ha prometido mantener a salvo, comienza a sospechar que el accidente no fue un accidente, sino el primer paso de un plan bien elaborado con implicaciones devastadoras y de gran alcance.

