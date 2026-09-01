Apple metió una errata (importante) en el anuncio del nuevo Mac Studio

La nota de prensa de Apple para el nuevo Mac Studio con chips M5 Max y M5 Ultra la semana pasada inicialmente aseguraba que el ordenador tenía «arquitectura SSD de próxima generación basada en PCIe Gen 6. Sin embargo, Apple ha eliminado la mención PCIe 6.0 del anuncio poco después de que se publicara.

En primer lugar, ya sabemos que los modelos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas con el mismo chip M5 Max disponible en el nuevo Mac Studio tienen SSD con PCIe 5.0, y Apple también anunció velocidades SSD de hasta el doble de rápidas para esos portátiles. En segundo lugar, todavía no hay PC de consumo en el mercado que tengan SSD con soporte PCIe 6.0.