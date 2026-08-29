El nuevo Mac Studio se puede montar en clúster

Varias unidades nuevas de Mac Studio se pueden agrupar a través de Thunderbolt 5 y RDMA (remote direct memory access o acceso directo remoto a la memoria), creando un grupo de memoria compartida para ejecutar modelos de IA más grandes.
Si cuatro Mac Studio se agrupan, Apple dice que pueden ofrecer una inferencia de IA 3 veces más rápida que ejecutar la misma tarea en un solo sistema, con el grupo de memoria compartida ayudando a cargar los modelos de peso abierto de clase de frontera más grandes y exigentes disponibles en la actualidad.
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