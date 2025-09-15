Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
© Copyright 2020 Faq-mac.
iPhone 17

Seis detalles menores, pero curiosos, del iPhone Air

15 septiembre, 20251 Mins read

Hay algunos detalles menores sobre el iPhone Air que quizás te hayas perdido.

  • El iPhone Air solo tiene un altavoz. El auricular en la parte superior del dispositivo funciona como altavoz, pero no hay altavoz en la parte inferior del dispositivo. Los orificios a la izquierda y a la derecha del puerto USB-C son para micrófonos. Para audio estéreo, necesitas AirPods o un altavoz externo.
  • En iPhone Air, la Isla dinámica está ligeramente más abajo en la pantalla en comparación con el iPhone 17 y iPhone 17 Pro.
  • Mientras que los modelos del iPhone 17 Pro son compatibles con USB 3.2 Gen 2, el iPhone Air está limitado a velocidades USB 2.
  • El iPhone Air carga hasta el 50 % en aproximadamente 30 minutos, mientras que los modelos del iPhone 17 Pro se pueden cargar hasta el 50 % en aproximadamente 20 minutos.
  • La carga inalámbrica MagSafe en el iPhone Air está limitada a hasta 20 W, en comparación con los 25 W de los modelos de iPhone 17 Pro.
  • En los modelos de iPhone 17 Pro, el chip A19 Pro tiene una GPU de 6 núcleos. En el iPhone Air, tiene una GPU de 5 núcleos.
Previous post Dear Apple (querida Apple)
Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

Deja una respuesta

Related Articles

iPhone 17

El iPhone Air tiene un puerto USB-C de titanio impreso en 3D

15 septiembre, 2025
iPhone 17

Tarifas de sustitución y reparación de la batería del iPhone Air fuera de garantía

15 septiembre, 2025
iPhone 17

Todos los iPhone 17 comienzan con 256 GB, el Pro Max llega los 2 TB

11 septiembre, 2025
iPhone 16iPhone 17

Apple lanza un nuevo cargador MagSafe con certificación Qi2 de 25 W

11 septiembre, 2025