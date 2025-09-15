Seis detalles menores, pero curiosos, del iPhone Air

Hay algunos detalles menores sobre el iPhone Air que quizás te hayas perdido.
- El iPhone Air solo tiene un altavoz. El auricular en la parte superior del dispositivo funciona como altavoz, pero no hay altavoz en la parte inferior del dispositivo. Los orificios a la izquierda y a la derecha del puerto USB-C son para micrófonos. Para audio estéreo, necesitas AirPods o un altavoz externo.
- En iPhone Air, la Isla dinámica está ligeramente más abajo en la pantalla en comparación con el iPhone 17 y iPhone 17 Pro.
- Mientras que los modelos del iPhone 17 Pro son compatibles con USB 3.2 Gen 2, el iPhone Air está limitado a velocidades USB 2.
- El iPhone Air carga hasta el 50 % en aproximadamente 30 minutos, mientras que los modelos del iPhone 17 Pro se pueden cargar hasta el 50 % en aproximadamente 20 minutos.
- La carga inalámbrica MagSafe en el iPhone Air está limitada a hasta 20 W, en comparación con los 25 W de los modelos de iPhone 17 Pro.
- En los modelos de iPhone 17 Pro, el chip A19 Pro tiene una GPU de 6 núcleos. En el iPhone Air, tiene una GPU de 5 núcleos.
