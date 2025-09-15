Seis detalles menores, pero curiosos, del iPhone Air

Hay algunos detalles menores sobre el iPhone Air que quizás te hayas perdido.

El iPhone Air solo tiene un altavoz. El auricular en la parte superior del dispositivo funciona como altavoz, pero no hay altavoz en la parte inferior del dispositivo. Los orificios a la izquierda y a la derecha del puerto USB-C son para micrófonos. Para audio estéreo, necesitas AirPods o un altavoz externo.

En iPhone Air, la Isla dinámica está ligeramente más abajo en la pantalla en comparación con el iPhone 17 y iPhone 17 Pro.

Mientras que los modelos del iPhone 17 Pro son compatibles con USB 3.2 Gen 2, el iPhone Air está limitado a velocidades USB 2.

El iPhone Air carga hasta el 50 % en aproximadamente 30 minutos, mientras que los modelos del iPhone 17 Pro se pueden cargar hasta el 50 % en aproximadamente 20 minutos.

La carga inalámbrica MagSafe en el iPhone Air está limitada a hasta 20 W, en comparación con los 25 W de los modelos de iPhone 17 Pro.

En los modelos de iPhone 17 Pro, el chip A19 Pro tiene una GPU de 6 núcleos. En el iPhone Air, tiene una GPU de 5 núcleos.