El iPhone Air tiene un puerto USB-C de titanio impreso en 3D

En la sección de medio ambiente de su comunicado de prensa para iPhone Air, Apple dice que el dispositivo está equipado con un puerto USB-C de titanio impreso en 3D.
Apple afirma que el puerto USB-C de titanio impreso en 3D ofrece tres ventajas en comparación con uno fabricado con un proceso de forja convencional: es más delgado, más fuerte y utiliza un 33 % menos de material para ser más respetuoso con el medio ambiente.
La impresión 3D para metal también se conoce como fabricación aditiva de metal, un proceso que implica crear objetos capa por capa con metal en polvo, basado en un modelo CAD.
A pesar de esta innovación de fabricación, el puerto USB-C del iPhone Air está limitado a velocidades USB 2 de hasta 480 Mb/s para la transferencia de datos por cable.
Las fundas de titanio para el Apple Watch Ultra 3 y los modelos de gama alta del Apple Watch Series 11 también están hechas con un proceso de impresión 3D que utiliza la mitad de la materia prima de las generaciones anteriores de cada dispositivo, según los anuncios de Apple.
