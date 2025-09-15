Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
Apple Watch

Dear Apple (querida Apple)

15 septiembre, 20251 Mins read

Por si te lo has perdido, el evento de Apple de esta semana incluyó otro vídeo conmovedor sobre el genuino potencial del Apple Watch para salvar vidas.

El vídeo se titula «Querida Apple», en referencia a los correos electrónicos que la compañía recibe de los clientes del Apple Watch que recibieron alertas sobre condiciones de salud, o que fueron ayudados por funciones como Emergencia SOS y Detección de choques en momentos críticos.





Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

