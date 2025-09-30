Qué es el Protocolo de Contexto del Modelo

El Protocolo de Contexto de Modelo, o Model Context Protocol o MCP hace posible que los sistemas de IA accedan e interactúen con los datos que necesitan a través de un protocolo universal, en lugar de confiar en implementaciones personalizadas para cada fuente de datos.

El Protocolo de Contexto Modelo fue propuesto por Anthropic, pero desde entonces ha sido utilizado por empresas de IA como OpenAI y Google. Apple está implementando soporte para MCP en iOS 26.

App Intents, Siri y MCP

Al introducir el soporte para el Protocolo de Contexto del Modelo, Apple haría posible que los sistemas de IA de terceros interactúen con las aplicaciones de iPhone, iPad y Mac. En cuanto a cómo funcionaría esto, el sistema App Intents de Apple ofrece información valiosa.

Con App Intents, Siri puede realizar acciones en aplicaciones, y la misma capacidad también está disponible para la aplicación Atajos de Apple. Apple ha estado trabajando en mejorar el sistema, y se espera que esas mejoras ofrezcan la tan esperada revisión de Siri (el año que viene).

Según la documentación publicada por Apple, los desarrolladores pueden probar el App Intent de la aplicación para hacer que el contenido en pantalla esté disponible para Siri y Apple Intelligence. Esto significa que los usuarios podrán enviar cualquier cosa activa en la pantalla a la IA para que lo analice.

Siri podría, algún día, ser capaz de responder preguntas sobre una página web en pantalla, o editar fotos y posteriormente enviarlas a petición del usuario. El asistente podría obtener la capacidad de aplicar comentarios a una publicación de Instagram, o de agregar artículos a un carrito de compras en línea, todo sin tocar la pantalla.

Si Apple implementa el Protocolo de Contexto Modelo, como aparentemente estaba previsto, podría dejar que herramientas de terceros interactúen con las aplicaciones de la misma manera. En teoría, esto significa que los usuarios podrían pedirle a ChatGPT de OpenAI que realice acciones en la aplicación en iPhone, iPad y Mac.

Sin embargo, hay otra aplicación potencial, ya que MCP también podría hacer posible que Siri recopile más datos de la web. Rumores anteriores han sugerido que las funciones de búsqueda de Siri serán manejadas por los modelos de Apple en la base.