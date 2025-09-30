Cisco anuncia 3D Model Collaboration para Apple Vision Pro

Cisco ha anunciado 3D Model Collaboration para Apple Vision Pro, que se describe como «una innovación pionera en la industria que transforma la forma en que los equipos reúnen las ideas, en tiempo real». Las características clave incluyen:
- Capacidad de mover, rotar, ampliar y manipular modelos dentro del propio espacio físico de un usuario, mientras que otros participantes interactúan simultáneamente con el mismo objeto;
- Capacidad de cargar modelos desde un dispositivo Vision Pro o un ordenador, lo que facilita la entrada de activos en reuniones compartidas;
- Flexibilidad para permitir que todos manipulen modelos 3D o restrinjan el control, asegurando una experiencia de colaboración personalizada y eficiente para cada proyecto.
La colaboración de modelos 3D ya está disponible para los usuarios de Webex para Apple Vision Pro en todo el mundo; simplemente hay que descargar la aplicación Webex para Apple Vision Pro de la App Store de Apple y usar tus credenciales Webex.
