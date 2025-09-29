Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
© Copyright 2020 Faq-mac.
AppleTV+

Qué viene en Apple TV+: Al filo

29 septiembre, 20251 Mins read

Una nueva serie que proviene del famoso chef Gordon Ramsay se estrenará en Apple TV+ en todo el mundo el viernes 10 de octubre, según Apple.

El documental de ocho episodios Al filo: en busca de estrellas Michelin sigue a los chefs de élite en algunos de los restaurantes más famosos del mundo, mientras buscan ganar o mantener estrellas Michelin, el premio culinario más prestigioso del mundo.

Apple compartió hoy un tráiler de la serie:

El programa es presentado por el galardonado experto en comida y viajes, Jesse Burgess, y Ramsay actúa como productor ejecutivo.

Previous post Cómo crear encuestas en la app Mensajes en iOS 26
Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

Deja una respuesta

Related Articles

AppleTV+

Qué viene en Apple TV+: Loot (T3)

26 septiembre, 2025
AppleTV+

Qué viene en Apple TV+: La última frontera

23 septiembre, 2025
AppleTV+

Qué viene en Apple TV+: Las hermanas Grimm

22 septiembre, 2025
AppleTV+

Apple TV+ gana 22 Emmy

17 septiembre, 2025