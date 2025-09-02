Puedes ver ya mismo todos los salvapantallas de macOS 26 Tahoe

Apple ha subido todos los nuevos salvapantallas de macOS Tahoe a sus servidores, y puedes verlos ahora mismo sin esperar el lanzamiento del sistema operativo. La colección muestra algunas imágenes aéreas impresionantes y escenas de la naturaleza de la India que adornarán las pantallas de Mac a finales de este año.

En lugar de esperar a poder descargar el sistema operativo completo para disfrutarlos, puedes previsualizar cada salvapantallas del próximo lanzamiento de macOS de inmediato. Cada vídeo se transmite directamente desde la red de entrega de contenido de Apple en alta calidad, así que puedes ignorar cualquier advertencia que muestre el navegador.

Cómo ver los protectores de pantalla de macOS Tahoe

Haz clic en cualquiera de los enlaces que encontrarás a continuación para comenzar a transmitir los protectores de pantalla al instante en tu navegador en glorioso 4K a 240 fotogramas por segundo.

Si quieres, con el botón derecho (o el menú contextual del ratón, puedes descargarlos a tu ordenador.

Colección Lago Tahoe

Paisajes del Himalaya

Escenas costeras y naturales de la India