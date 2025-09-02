iOS 26 te dice cuándo necesitas limpiar el objetivo

En iOS 26, Apple ha añadido una nueva y útil función que te notifica cuándo la lente de la cámara del iPhone necesita limpieza, algo que los dispositivos Android han ofrecido durante años. Así es como se activa este sistema de notificación inteligente.

Siempre que la cámara de tu iPhone está activa, iOS 26 monitorea la luz entrante en busca de signos de claridad reducida o difuminación que podrían indicar una lente sucia. Cuando la actives, verás una alerta discreta que sugiere que limpies la lente de la cámara para mejorar la calidad de la imagen.

Para beneficiarte de la función, necesitarás un iPhone con iOS 26 o posterior. Si tu modelo de iPhone es compatible con esta función, la encontrarás aquí:

Abre Ajustes en tu iPhone. Desplázate hacia abajo y pulsa Cámara. Activa el interruptor: Avisos para limpiar el objetivo.

Una vez habilitado, el iPhone analizará la calidad de la imagen y mostrará una notificación en la aplicación Cámara cuando detecte que la lente de la cámara trasera podría necesitar limpieza.