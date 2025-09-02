Mensajes en iOS 26 añade dos funciones contra el phising

La aplicación Mensajes de Apple en iOS 26 introduce dos características para combatir el spam de phishing:

1. Enlaces desactivados: No se puede hacer clic en las URL y los números de teléfono en los mensajes de spam, lo que reduce el riesgo de que los usuarios visiten accidentalmente sitios maliciosos o llamen a números fraudulentos.

2. Sin respuestas: Los usuarios no pueden responder a mensajes en la carpeta de mensajes no deseados, lo que limita la interacción con posibles estafadores. Si bien los mensajes se pueden mover a la bandeja de entrada principal, este paso adicional ayuda a prevenir el phishing, ya que incluye una acción deliberada del usuario.

Los usuarios pueden activar o deshabilitar manualmente el filtrado tanto para «Remitentes desconocidos» como para «No deseado», con cada filtro controlado por separado desde la opción «Administrar filtrado» en el menú superior derecho.

En la carpeta «Remitentes desconocidos», los usuarios pueden elegir «Marcar como conocidos» cualquier conversación de contactos que conozcan y en los que confíen. Y aunque Apple señala que los mensajes de remitentes desconocidos pueden marcarse automáticamente como spam, los mensajes en la carpeta «Spam» se pueden mover de nuevo a la vista principal de Mensajes, con la opción de informar a Apple como no spam.

Faq-Mac: Bloquear los mensajes en la carpeta «No deseados» desactivando enlaces y no permitiendo respuestas será una gran ayuda para proteger a los usuarios menos expertos.