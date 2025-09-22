macOS Tahoe tiene un nuevo Asistente de recuperación

Si el Mac experimenta un problema que le impide arrancar correctamente, macOS Tahoe incluye un nuevo asistente de recuperación que puede intentar identificar el problema y resolverlo, según un documento de soporte de Apple (en el momento de publicar esto aún no está traducido a español).



Si el Mac experimenta ciertos comportamientos durante el arranque, Apple dice que el ordenador podría reiniciarse automáticamente y abrir el Asistente de recuperación. Para usar la utilidad, haz clic en el botón «Continuar» en la ventana y sigue los pasos en pantalla.

Cuando se complete el proceso de recuperación, el Asistente de recuperación indicará que recuperó el Mac correctamente, o que no pudo recuperar el Mac, o que no se encontraron problemas conocidos. Haz clic en «Reiniciar Mac» para completar el proceso.

Si el Mac arranca correctamente, Apple dice que podrías recibir una notificación para recuperar los datos desde iCloud.

Si el Mac no se inicia correctamente, tienes un problema que el Asistente de Recuperación no puede resolver, y deberás probar otras opciones de solución de problemas.

El Asistente de Recuperación también está disponible en el menú Utilidades en el modo de recuperación de macOS.