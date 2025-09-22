Apple Watch ofrece alertas de carga lenta en watchOS 26

watchOS 26 incluye una función que te permite saber si estás usando un cargador de Apple Watch que no está optimizado para velocidades de carga más rápidas.



Según un nuevo documento de soporte de Apple, si el Apple Watch detecta que podría mejorarse la carga, mostrará un mensaje de cargador lento en la sección Batería de Ajustes. Las instancias de carga lenta se muestran en naranja, mientras que las velocidades de carga rápidas se muestran en verde.

Apple dice que la advertencia de cargador lento simplemente significa que podrías obtener velocidades de carga más rápidas con un cargador de mayor potencia, y no significa que haya nada malo en usar un cargador más lento.