El Mac puede unirse automáticamente a una conexión compartida de iPhone en macOS Tahoe

22 septiembre, 2025

macOS 26 Tahoe incluye soporte para unirse automáticamente a un punto de acceso personal del iPhone cuando no hay red Wi-Fi disponible, por lo que ya no necesitarás conectarte manualmente.

Para configurar la conexión automática en macOS Tahoe, puedes hacer clic en el botón Wi-Fi en la barra de menús (o en el Centro de control, o abrir Ajustes del sistema > WiFi) para abrir la configuración de Wi-Fi.

Desde allí, desplázate hacia abajo hasta la parte inferior donde dice «Preguntar antes de unirse a los puntos de acceso» y haz clic para seleccionar la opción Automático.

Con el punto de acceso de unirse automáticamente activado, cuando tu Mac no tenga Wi-Fi disponible y esté cerca de un iPhone o iPad que proporcione un punto de acceso personal, intentará unirse automáticamente.

Faq-mac: considera la seguridad de esas conexiones automáticas antes de activarlo…

