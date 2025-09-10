La traducción en vivo también funciona en AirPods 4 y AirPods Pro 2

Tanto los AirPods Pro 2 como los AirPods 4 obtendrán traducción en vivo gracias a su procesador H2. Por supuesto, los usuarios seguirán necesitando tener un iPhone capaz de ejecutar Apple Intelligence actualizado a iOS 26.

En la práctica, esto significa un iPhone 15 Pro o más reciente.

AirPods Pro 3

Los AirPods Pro 3 de Apple ofrecen una función de traducción en vivo y nuevos micrófonos de ruido ultra bajo.

Traducción en vivo traducirá automáticamente el idioma establecido cuando se detecte después de ser activado. Apple mostró en el vídeo de la presentación que el gesto de activación es un pellizco en ambos auriculares al mismo tiempo.

Solo hay unos pocos idiomas disponibles en el lanzamiento, y algunos no llegarán a la UE en su conjunto, por ahora.

Inglés (EE. UU., Reino Unido)

Francés (Francia, no en la UE)

Español (España, no en la UE)

Alemán

Portugués (Brasil)

Los AirPods Pro 3 se envían con la función habilitada, y los modelos más antiguos recibirán una actualización de software al mismo tiempo que el lanzamiento de iOS.