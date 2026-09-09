Apple presenta los AirPods 5

Apple ha anunciado hoy los AirPods 5, con la mejor cancelación activa de ruido de la industria en un diseño abierto y aún mejor calidad de sonido con una impresionante calidad-precio.1 Los AirPods 5 cuentan con una nueva arquitectura acústica multipuerto y ecualización adaptativa de última generación para ofrecer un sonido aún más envolvente. Su revolucionaria cancelación activa de ruido en un diseño abierto elimina hasta un 50 % más de ruido exterior respecto a los AirPods 4 con cancelación activa de ruido, y su modo de sonido ambiente resulta más natural. Los usuarios también pueden responder a Siri con gestos de la cabeza o utilizar Traducción en Tiempo Real para comunicarse en distintos idiomas.

Con un precio de 149 €, los AirPods 5 son la opción más asequible para disfrutar de algunas de las prestaciones más avanzadas de los AirPods. Y ofrecen una mayor durabilidad gracias a su resistencia mejorada al polvo, el sudor y el agua. Para los usuarios que quieren aún más, los AirPods 5 con estuche de carga inalámbrica añaden una mayor autonomía y control de volumen en la parte alargada del auricular por 169 €.2 Los clientes pueden reservar los AirPods 5 a partir de hoy, con disponibilidad a partir del viernes, 18 de septiembre.

«Nos emociona que los AirPods 5 ofrezcan la posibilidad de utilizar la cancelación activa de ruido, una de nuestras prestaciones más populares, en el modelo de AirPods más popular», ha dicho Dave Pakula, vicepresidente de Ingeniería de Hardware de Apple. «Ambos modelos de AirPods 5 ofrecen una experiencia de escucha única en su categoría y ponen prestaciones como Traducción en Tiempo Real al alcance de más personas».

La mejor cancelación activa de ruido de su categoría

A los clientes les encanta usar la cancelación activa de ruido para silenciar el mundo que les rodea y poder descansar en un vuelo, sumergirse en su música favorita o concentrarse en el trabajo. Los AirPods 5 eliminan hasta un 50 % más de ruido respecto a los AirPods 4 con cancelación activa de ruido gracias a una nueva arquitectura acústica multipuerto y algoritmos de audio computacional mejorados. Además de las ventajas de la cancelación activa de ruido, los AirPods 5 cuentan con un modo de sonido ambiente mejorado con el que las voces y los sonidos cercanos suenan de una forma más natural para que los usuarios sigan en contacto con lo que hay a su alrededor. El audio adaptativo ofrece lo mejor de ambos mundos al combinar dinámicamente la cancelación activa de ruido y el modo de sonido ambiente en función del entorno. Y Detección de Conversación baja el volumen de lo que están escuchando los usuarios cuando empiezan a hablar para facilitar la interacción con las personas que están cerca.

Calidad de sonido rediseñada

Inspiradas en los AirPods Pro 3 y rediseñadas para los AirPods 5, la nueva arquitectura acústica multipuerto y la ecualización adaptativa de última generación ofrecen un sonido más profundo y lleno de matices que se adapta a un rango más amplio de tipos de orejas. Eso hace que el audio espacial personalizado ofrezca una experiencia más inmersiva y dinámica, y los usuarios pueden sentir el sonido como si estuvieran rodeados por lo que están escuchando.3

Traducción en Tiempo Real con la cancelación activa de ruido

Traducción en Tiempo Real, una prestación basada en Apple Intelligence, derriba barreras al permitir a los usuarios comunicarse en distintos idiomas. Una vez que han configurado Traducción en Tiempo Real en la app Traducir y descargado los idiomas correspondientes, los usuarios de los AirPods pueden acceder a la prestación pulsando las partes alargadas de los dos auriculares a la vez, decir «Siri, inicia Traducción en Tiempo Real» o utilizar el botón Acción del iPhone para escuchar una conversación en el idioma que deseen. Esta prestación, que se basa en la cancelación activa de ruido y el audio computacional, ahora está disponible en toda la gama de los AirPods.

AirPods 5 con estuche de carga inalámbrica

Para los usuarios que quieren aún más, los AirPods 5 con estuche de carga inalámbrica añaden grandes mejoras a la experiencia con los AirPods. El sensor de presión que permite ajustar el volumen con solo deslizar hacia arriba y hacia abajo en la parte alargada del auricular y que fue pionero en su categoría llega a los AirPods 5.

La batería también se ha rediseñado para una mejor autonomía y ahora ofrece hasta cinco horas de reproducción con cancelación activa de ruido con una sola carga, una hora más que los AirPods 4 con cancelación activa de ruido. Con el estuche de carga, la autonomía llega hasta las 22 horas usando la cancelación activa de ruido. El estuche de carga inalámbrica es compatible con cargadores para el Apple Watch, cargadores con certificación Qi y USB‑C.

Los AirPods 5 y el medio ambiente

Los nuevos AirPods 5 se han diseñado pensando en el medio ambiente y en contribuir al ambicioso objetivo de Apple de alcanzar la neutralidad en carbono en la totalidad de su huella medioambiental en 2030. Están fabricados con un 40 % de materiales reciclados,4 incluyendo un 70 % de plástico reciclado en el estuche de carga inalámbrica y cobalto 100 % reciclado en la batería. El 35 % de las energías utilizadas en el proceso de fabricación de los AirPods 5 en toda la cadena de suministro son de origen renovable, como la solar y la eólica, y cumplen los estrictos estándares de Apple de eficiencia energética y uso seguro de productos químicos. Como todos los productos Apple, el embalaje está hecho de papel compuesto por un 100 % de fibra5 y se puede reciclar fácilmente.

Precios y disponibilidad

Los AirPods 5 se pueden reservar a partir de hoy en más de 65 países y regiones, entre ellos España, a un precio de 149 € , y llegarán a las tiendas a partir del viernes, 18 de septiembre.

, y llegarán a las tiendas a partir del viernes, 18 de septiembre. Los AirPods 5 con estuche de carga inalámbrica se pueden reservar a partir de hoy en más de 65 países y regiones, entre ellos España, a un precio de 169 € , y llegarán a las tiendas a partir del viernes, 18 de septiembre.

, y llegarán a las tiendas a partir del viernes, 18 de septiembre. El acceso a todas las prestaciones requiere enlazar los AirPods 5 a un dispositivo Apple con la última versión del sistema operativo.

Apple Intelligence estará disponible con iOS 27 el lunes, 14 de septiembre, para los usuarios con un dispositivo compatible con Apple Intelligence configurado en un idioma admitido. Apple Intelligence está disponible en los siguientes idiomas: alemán, chino simplificado, chino tradicional, coreano, danés, español, francés, inglés, italiano, japonés, neerlandés, noruego, portugués, sueco, turco y vietnamita. Algunas prestaciones no están disponibles en todos los países o idiomas. La disponibilidad de prestaciones e idiomas y los requisitos del sistema se pueden consultar en apple.com/es/apple-intelligence.

Traducción en Tiempo Real está disponible en dispositivos Apple compatibles con el firmware más reciente enlazados a dispositivos compatibles con la última versión del sistema operativo y Apple Intelligence activado. Esta prestación no está disponible en todos los idiomas o regiones.

AppleCare ofrece a los usuarios de productos Apple unos servicios de asistencia y reparaciones excepcionales, además de opciones flexibles. Los clientes pueden contratar AppleCare+ para sus nuevos AirPods 5 y, en algunos mercados, AppleCare One para proteger varios productos con un solo plan. Ambos planes incluyen cobertura para daños accidentales, como caídas y derrames, y también protección frente a robo y pérdida para algunos productos, servicio de sustitución de la batería y asistencia prioritaria por parte de los expertos de Apple. Más información en apple.com/es/applecare.

Acerca de Apple Apple revolucionó la tecnología personal con el lanzamiento del Macintosh en 1984. Hoy, Apple es líder en innovación con el iPhone, el iPad, el Mac, los AirPods, el Apple Watch y el Apple Vision Pro. Las seis plataformas de software de Apple —iOS, iPadOS, macOS, watchOS, visionOS y tvOS— ofrecen una misma experiencia en todos los dispositivos Apple y permiten a los usuarios hacer aún más con servicios revolucionarios como el App Store, Apple Music, Apple Pay, iCloud y Apple TV. Los más de 150.000 empleados de Apple están dedicados a crear los mejores productos y dejar un mundo mejor que el que encontramos.