Cómo los fans han salvado todos los juegos del iPod rueda de clic

El Proyecto de Preservación de Juegos del iPod Clickwheel dirigido por la comunidad ha compilado con éxito una colección completa de los 54 títulos que Apple vendió una vez a finales de la década de 2000.

Por primera vez, los juegos son accesibles juntos en un formato que funciona en todos los modelos de iPod compatibles.

El esfuerzo, encabezado por el usuario de GitHub Olsro, comenzó en 2024, trece años después de que Apple eliminara los juegos de clickwheel de la tienda de iTunes. Si bien había archivos de los archivos IPG por ahí, no eran particularmente útiles, ya que el FairPlay DRM de Apple los hacía injugables.

Se habían hecho intentos previos de crear una biblioteca compartible. Desafortunadamente, requerían que un donante estuviera dispuesto a enviar su iPod físico a quienquiera que estuviera creando la biblioteca.

Como informó ArsTechnica en noviembre de 2024, Olsro había llegado a una solución. Descubrió que podía crear una máquina virtual que permitiera a los donantes transferir juegos sin enviar sus queridos dispositivos al país de origen de Olsro, Francia.

Esto significaba que también necesitaba entrenar a los donantes a través del proceso de varios pasos de transferencia de archivos y autorización de las cuentas. Pero, una vez completada, la «biblioteca maestra» podría autorizar y preservar las compras originales, haciéndolas jugables en otros dispositivos indefinidamente.

El progreso llegó rápidamente al principio, con los colaboradores ofreciendo grandes colecciones personales que llenaron gran parte del archivo. Sin embargo, como se suele hacer los proyectos de archivo, el proyecto se estancó mientras luchaba por localizar y transferir los títulos restantes no archivados.

El último juego perdido, Real Soccer 2009, fue especialmente difícil de preservar debido a fallas técnicas y unidades dañadas. Solo se aseguró el 7 de septiembre, después de múltiples intentos fallidos a principios de este verano.

Con la colección completa, los usuarios con iPod 5G y iPod Nano 3G y dispositivos más nuevos pueden sincronizar la biblioteca de juegos completa sin conexión. Las instrucciones y los recursos están disponibles a través de GitHub y el Archivo de Internet.

Según la página del proyecto GitHub, la biblioteca de juegos no se puede agregar a un iPod con formato Mac. En este momento, solo parecen funcionar en dispositivos compatibles con formato Windows.

