Algunos modelos anteriores de Apple Watch tendrán notificaciones de hipertensión

El Apple Watch es una línea de productos repleta de sensores, y no hay mucho espacio para nada nuevo, en cuanto a hardware. Sin embargo, Apple puede introducir nuevas características gracias a las mejoras en el procesamiento del chipset y la correlación de datos.

Uno de los mayores avances para los modelos de Apple Watch de 2025 es la capacidad de alertar a los usuarios de una posible hipertensión, una condición de presión arterial alta. Es posible con el Apple Watch Series 11 y el Apple Watch Ultra 3, pero también llegará a otros modelos.

Sin embargo, la detección de hipertensión aún no ha sido aprobada por la FDA. Probablemente no se lanzará hasta finales de septiembre u octubre

El Apple Watch SE 3 no tiene un chipset lo suficientemente nuevo o sensores lo suficientemente buenos para la función. Sin embargo, obtiene la nueva función Puntuación de sueño como cualquier otro Apple Watch que tenga seguimiento del sueño.