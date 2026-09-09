Los AirPods cumplen 10 años

Probablemente el producto más Apple de todos los que Apple ha sacado en los últimos años: sencillos de utilizar, cada año mas potentes e innovadores, líderes en su categoria, y marcando tendencia. Simplemente funciona.

Apple presentó los primeros AirPods el 7 de septiembre de 2016, lo que significa que los icónicos auriculares inalámbricos ya tienen 10 años. Sin embargo, los AirPods no se lanzaron hasta diciembre de ese año.

El mismo día, Apple provocó controversia cuando presentó el iPhone 7 y el iPhone 7 Plus sin conector para auriculares. Apple todavía vende EarPods para clientes que quieren auriculares con cable, con conector de auriculares de 3,5 mm, Lightning y versiones USB-C disponibles para su uso con una amplia variedad de dispositivos.