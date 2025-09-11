La traducción en vivo de AirPods bloqueada en la UE

¡Los europeos estamos de enhorabuena! En nuestra incesante lucha por favorecer la competencia, seguimos perdiendo funcionalidades que Apple desarrolla aprovechando su posición privilegiada de fabricante de hardware y software. En este caso le ha tocado a la traducción en vivo recién anunciada con los AirPods Pro 3.

Apple ha confirmado que la nueva función de traducción en vivo de Apple para los AirPods estará bloqueada para millones de usuarios europeos cuando llegue la próxima semana, gracias a las estrictas regulaciones de la UE.

Siendo Apple «gatekeeper» significan que toda funcionalidad que le de una ventaja competitiva sobre el resto tiene que estar abierta a la competencia, para que ellos tambien puedan aprovecharse competir.

De esta forma, como la traducción simultánea se produce en el iPhone, todos los competidores tendrían que poder solicitar a Apple acceso a esa API para que sus auriculares puedan ofrecer también esa funcionalidad.

Ya sabes de quién sería la culpa cuando los auriculares de 12€ que dicen que lo hacen, fallan. ¿Verdad?

Así que mientras la UE no aclare si esta novedad puede ser exclusiva de los auriculares de Apple, la compañía no la habilitará en los teléfonos de usuarios que tengan cuenta en Europa y estén en Europa.

Apple dice en su página web de disponibilidad de funciones que «Apple Intelligence: Traducción en vivo con AirPods» no estará disponible si tanto el usuario está físicamente en la UE como su región de cuenta de Apple está en la UE. Apple no da una razón para la restricción.

La función de traducción en vivo de Apple, presentada durante su anuncio de AirPods Pro 3, también llegará a modelos más antiguos, como AirPods 4 con cancelación activa de ruido y AirPods Pro 2.