Apple Vision Pro

Vulnicura VR – Remastered, en Apple Vision Pro

11 septiembre, 20251 Mins read

PulseJet Studios, un estudio de música de realidad virtual, en colaboración con la artista islandesa Björk, ha lanzado Vulnicura VR – Remastered.

La aplicación cuesta 44,99$ para el Apple Vision Pro y ofrece un audio espacial mejorado y efectos visuales totalmente reprogramados, incluidas funciones adicionales, realizadas con el avance de la tecnología inmersiva moderna. La experiencia ya está disponible en la aplicación Vulnicura VR – Remastered, que se puede descargar en Apple Vision Pro.

John Gearty, CEO y fundador de PulseJet Studios, dice que PulseJet continúa asociándose con artistas para crear contenido emocionante e inmersivo. Otras experiencias disponibles actualmente en la aplicación PulseJet incluyen videos musicales en realidad virtual con el productor de EDM Phutureprimitive y actuaciones del Joshua Tree Music Festival de varios artistas, incluido Nicky Genesis.

Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

