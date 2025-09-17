La instalación de iOS 26 puede afectar la duración de la batería (temporalmente)

En las notas de la versión de iOS 26, Apple advierte a los usuarios de iPhone que la instalación del nuevo software puede tener un impacto temporal en la duración de la batería, lo cual es normal.



Un nuevo documento de soporte explica que las actualizaciones de iOS requieren configuración en segundo plano, como indexación de datos y archivos para las búsquedas, descarga de nuevos activos y actualización de aplicaciones.

Además, Apple dice que las nuevas características podrían requerir más recursos, lo que lleva a un «pequeño impacto» en el rendimiento y la duración de la batería (y puede que notes que se calienta más durante esos primeros días).

El hardware y el software de Apple están diseñados juntos para ofrecer un gran rendimiento y una gran duración de la batería. A medida que se agregan nuevas características y mejoras, pueden cambiar la forma en que se usa el dispositivo.