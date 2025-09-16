La herramienta para migrar tus listas y canciones desde Spotify a Apple Music se lanza en casi todos los países

Este mes, Apple ha ampliado el alcance de su herramienta de transferencia de música a casi todos los países donde Apple Music es compatible, simplificando la transición desde servicios como Spotify a Apple Music.



La herramienta de transferencia permite a los usuarios importar sus listas de reproducción y bibliotecas de servicios competencia de Apple Music.

Apple comenzó a probar la herramienta de transferencia en Australia y Nueva Zelanda en mayo, y luego la expandió a los Estados Unidos y a otros seis países a finales de agosto. Ahora está disponible en todo el mundo, con la excepción de China continental, Myanmar y Rusia, según un nuevo documento de soporte técnico de Apple.