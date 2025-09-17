Apple TV+ gana 22 Emmy

Apple TV+ obtuvo un récord de 22 victorias en los 77 premios Primetime Emmy, incluida la serie de comedia más destacada para The Studio, que dominó como la serie más ganadora en general este año y la comedia de primer año más ganadora de la historia, estableciendo un nuevo récord con 13 victorias en general.

El fenómeno global Severance lideró como el drama más ganador de este año con ocho victorias, incluyendo la mejor actriz principal (Britt Lower) y el mejor actor de reparto (Tramell Tillman), mientras que el exitoso drama de espías Slow Horses obtuvo una victoria por dirección destacada para un drama.

Además de la mejor serie de comedia, la comedia de primer año The Studio obtuvo la puntuación de mejor actor principal (Seth Rogen), excelente guión para una serie de comedia y excelente dirección de una serie de comedia.

Esto se suma a las victorias anunciadas anteriormente para Mejor Actor Invitado (Bryan Cranston), Diseño de Producción Sobresaliente, Reparto Sobresaliente para una Serie de Comedia, Cinematografía Sobresaliente para una Serie (media Hora), Trajes Contemporáneos Sobresalientes, Edición de Imágenes Sobresaliente para una Serie de Comedia de Una Sola Cámara, Supervisión Musical Sobresaliente, Edición de Sonido Sobresaliente para una Comedia o Drama (media Hora) y Mezcla de Sonido Sobresaliente para una Comedia o Drama (media Hora).

En su célebre segunda temporada, Severance obtuvo ocho premios Emmy, con la estrella Tramell Tillman ganando su primer premio Emmy al Mejor Actor de Reparto, y la estrella Britt Lower ganando su primer Emmy a la Mejor Actriz Principal en un Drama.

Los premios se suman a las victorias anunciadas anteriormente en los Emmy de Artes Creativas a la mejor actriz invitada Merritt Wever, diseño de producción sobresaliente para un programa contemporáneo narrativo (una hora), cinematografía sobresaliente para una serie (una hora), composición musical sobresaliente para una serie (partitura dramática original), mezcla de sonido sobresaliente para una serie de comedia o drama (una hora) y diseño de título sobresaliente.

Después de la victoria del año pasado como Mejor guión para una Serie Dramática, el aclamado Slow Horses de Apple consigue la Mejor Dirección de un Drama por su cuarta temporada.

Hasta la fecha, las películas, documentales y series de Apple Original han obtenido 620 victorias y 2.816 nominaciones a premios y contando, incluida la comedia ganadora de múltiples premios Emmy Ted Lasso y la histórica ganadora del Oscar a la Mejor Película CODA.

En total, Apple obtuvo 22 victorias en los 77º Primetime Emmy Awards, incluyendo:

The studio (13)

• Mejor serie de comedia

• Mejor actor principal en una serie de comedia: Seth Rogen

• Mejor actor invitado en una serie de comedia: Bryan Cranston

• Guionista destacado para una serie de comedia: Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory, Frida Pérez

• Dirección destacada para una serie de comedia: Seth Rogen, Evan Goldberg

• Diseño de producción excepcional para un programa narrativo (media hora)

• Mejor casting para una serie de comedia

• Cinematografía sobresaliente para una serie (media hora)

• Vestuario contemporáneo excepcional para una serie

• Edición de imágenes sobresaliente para una serie de comedia de una sola cámara

• Supervisión musical excepcional

• Edición de sonido sobresaliente para una serie de comedia o drama (media hora)

• Mezcla de sonido excepcional para una serie de comedia o drama (media hora) y animación

Severance (8)

• Mejor actriz principal en una serie dramática: Britt Lower

• Mejor actor de reparto en una serie dramática: Tramell Tillman

• Mejor actriz invitada en una serie dramática: Merritt Wever

• Diseño de producción excepcional para un programa narrativo contemporáneo (una hora o más)

• Cinematografía excepcional para una serie (una hora)

• Composición musical sobresaliente para una serie (Partitura dramática original)

• Mezcla de sonido excepcional para una serie de comedia o drama (una hora)

• Diseño de título excepcional

Slow Horses (1)

• Dirección destacada para una serie dramática: Adam Randall