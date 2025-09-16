Para qué sirve el escudo de memoria del iPhone 17

Apple ha anunciado que la gama iPhone 17 incorporará una nueva mejora de seguridad denominada Memory Integrity Enforcement (Forzado de la integridad de la memoria) o MIE. El fabricante de iPhone ha trabajado en estrecha colaboración con ARM para desarrollar la función, que evita problemas de corrupción de memoria en los iPhones.

En esencia, MIE crea etiquetas dedicadas para partes específicas de la memoria del iPhone. Solo las aplicaciones con acceso a estas etiquetas pueden utilizar la memoria del dispositivo, mientras que las aplicaciones que carecen de las etiquetas necesarias se bloquean inmediatamente.

Apple agregó salvaguardas adicionales, como «Aplicación de confidencialidad de etiquetas», para evitar que los atacantes cotilleen en esos códigos utilizando ataques de canal lateral o fallas especulativas de ejecución.

Como señala TechCrunch, MIE asestará un gran golpe al software espía que se basa en la corrupción de la memoria. Será significativamente más difícil entrar en un iPhone 17 o iPhone 17 Pro, independientemente de si se utilizan herramientas basadas en hardware como Cellebrite o GrayKey.

Un investigador de seguridad anónimo, que supuestamente trabajó para el gobierno de los Estados Unidos, dijo que el iPhone 17 es probablemente «el entorno informático más seguro del planeta que todavía está conectado a Internet».