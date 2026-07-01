Once años de Apple Music

El 30 de junio de 2015, Apple lanzó Apple Music, después de años de resistencia porque pensaban que la música había que comprarla. Finalmente el mercado y los ingresos por suscripción (la gran herencia de Tim Cook a la cuenta de resultados de Apple) se impusieron.

En 2014, Apple compró Beats, gastando alrededor de 3 mil millones de dólares en ello.

En la WWDC en junio de 2015, Tim Cook anunció Apple Music, y lo hizo como «una cosa más» (One More Thing) después de iOS 9 y Mac OS X El Capitán. Luego presentó a Jimmy Iovine, que se había unido a Apple como parte de la adquisición de Beats, y tenía mucho que decir sobre por qué se necesitaba Apple Music.

«Me puse en contacto con Tim Cook y Eddy Cue, y les dije: ‘Chicos, ¿podemos construir un ecosistema más grande y mejor con la elegancia y simplicidad que solo Apple puede hacer?'» Continuó. «¿Un entorno completo alrededor de la música?»

«Y a partir de eso, estoy aquí hoy tan orgulloso de todos los que han trabajado tan duro», dijo. «Y os voy a presentar Apple Music».

El inicio de Apple Music

Desde el principio, Apple Music tuvo como objetivo diferenciarse en términos de calidad. La biblioteca de música no podía ser dramáticamente más grande o mejor que cualquier otro servicio, nadie tenía a los Beatles en ese entonces, pero Apple podría hacer más cosas.

Específicamente, podría incluir listas de reproducción creadas por humanos, como las listas Imprescindibles que permanecen hasta el día de hoy. Mucho más que una colección de grandes éxitos, las listas de reproducción de Imprescindibles le dan a un fan la visión de un artista o banda.

Apple Music también se lanzó con Beats 1, una estación de radio de 24 horas, que para su décimo aniversario en 2025 había transmitido sin parar durante 87.672 horas. O al menos, la estación lo había hecho, aunque cambió de nombre a Apple Music 1 en 2020, cuando Apple también lanzó las estaciones adicionales Apple Music Hits y Apple Music Country.

Expandiendo Apple Music

Puedes argumentar que el Apple Music de hoy es el mismo que en 2015. El servicio se hizo tan bien en el lanzamiento que no ha habido ninguna alteración fundamental en su oferta principal desde entonces.

Excepto que Apple Music tenía como objetivo ser también una plataforma de redes sociales, específicamente una que vinculaba a los fans con los artistas. Apple Music Connect fue el único fallo del servicio, y fue abandonado en 2019.

Realmente podrías decir que nació abandonado, pero a Apple le cuesta reconocer que ha perdido el interés en algo, así que aguanto cuatro años de Apple Music.

Dos años después, Apple se centró en aumentar la audiencia de Apple Music adquiriendo Primephonic, el servicio de transmisión de música clásica. En un movimiento poco común, Apple anunció en ese momento que creaba un nuevo servicio de Apple Music, independiente y dedicado exclusivamente a la música «culta», llamado Apple Music Classical.

Apple Music ya tenía música clásica, pero son mucho más difíciles de catalogar que tu típica canción pop. Hay múltiples versiones de casi todo, para empezar, e incluso el mismo director puede haber hecho varias ediciones con la misma orquesta a lo largo de los años.

Así que Apple Music Classical prometió tener una búsqueda que estuviera mucho mejor en sintonía con lo que necesitaban los fanáticos de la música clásica. También prometió que la lanzaría rápidamente, y se convirtió en dos años de espera, en 2021.

Incluso entonces, solo se lanzó para iPhone y esa aplicación Apple Music Classical para iOS estaba poco pulida. Cualquiera podía descargar la aplicación, pero solo funcionaba con una suscripción normal a Apple Music, y luego funciones como la creación de listas de reproducción requerían que saltaras entre las dos aplicaciones de música.

Posteriormente se ha implementado más, incluso en la web. Sin embargo, todavía no está en el Mac.

Y llega el audio espacial

El audio espacial no parece haber dado unos frutos brillantes, ya que es posible que la mayoría de los suscriptores de Apple Music ni siquiera sepan que lo tienen. Pero en 2023, fue un gran lanzamiento para Apple, y marca la diferencia en la música.

También marcó una diferencia para los artistas. En 2024, se reveló que Apple estaba incentivando a músicos y productores a reelaborar su música para Audio espacial, pagándoles extra por transmisión.

El efecto en algunos álbumes no se nota, en otros es más sutil, pero en algunos parece que expande el audio que te rodea.

Y también es uno de esos casos en los que Apple tira de toda una industria para que avance, sin aumentar automáticamente el precio. Ni siquiera cuando añadió todo el lado extra de Apple Music Classical a su oferta.

En estos años Ha habido aumentos de precios: Apple Music era originalmente de 9,99 € al mes para el plan individual y en 2022 aumentó a 10,99 € al mes.

Apple Music gratis en el horizonte

La avaricia de Apple no puede soslayarse. Por todo lo bueno que tiene la empresa de Cupertino, también tiene una cara más oscura, que es una avidez infinita de ganar dinero, exprimiendo cada céntimo que pueda a sus clientes.

Igual que están estudiando poner publicidad en Mapas, o aumentan el numero de anuncios /y los emplazamientos/ en la App Store, es probable que Apple acabe imitando a Spotify y tenga una opción de escuchar Apple Music gratis a cambio de escuchar los anuncios.

Como usuarios de Apple que valoramos la experiencia de uso, nos parece lamentable (de hecho es una de las razones por las que no escuchamos Spotify y sí pagamos la suscripción a Apple Music) que la publicidad invada tantos productos de Apple.

Tal vez el cambio de dirección en la cúpula de Apple vuelva a poner los valores en el orden correcto, pero eso será ya en la siguiente página de la historia de Apple Music, que de momento vamos a dejar aquí.