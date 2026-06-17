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La lista de reproducción de Widow’s Bay es diez veces más larga que la serie

17 junio, 20261 Minutos de lectura

Apple Music ha publicado «Patricia’s Sunset Cocktails Playlist«, (patricia es la secretaria del alcalde de Widow’s Bay), una colección inspirada en el mundo de «Widow’s Bay». Si bien la página de la lista de reproducción no anuncia de forma destacada su tamaño, al desplazarse hacia abajo revela 811 canciones con una duración total de 60 horas y 32 minutos en Apple Music.

«Widow’s Bay» muestra un pequeño pueblo costero cuyos residentes se enredan en una serie de eventos extraños y secretos enterrados desde hace mucho tiempo.

La lista de reproducción se basa en una amplia gama de artistas, incluidos La mezcla abarca décadas de pop, rock, baile y música new wave.

La primera temporada de «Widow’s Bay» consta de 10 episodios que generalmente duran entre 37 y 41 minutos. Eso pone la temporada en aproximadamente 370 a 410 minutos, es decir, entre seis y siete horas en total.

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Alf

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