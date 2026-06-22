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Apple Music revela los 20 artistas más reproducidos de su historia

22 junio, 20261 Minutos de lectura

Apple se asoció hoy con Chart Data para compartir los 20 artistas más transmitidos de todos los tiempos. Chart Data dice que esta es la primera vez que Apple ha compartido la lista de transmisión de todos los tiempos.

Drake es el artista más transmitido, con Taylor Swift en segundo lugar. Future fue tercero, seguido por YoungBoy Never Broke Again y Bad Bunny. La lista completa está a continuación.

  1. Drake
  2. Taylor Swift
  3. Future
  4. Youngboy Never Broke Again
  5. Bad Bunny
  6. Lil Baby
  7. The Weeknd
  8. Morgan Wallen
  9. Kanye West
  10. Post Malone
  11. Travis Scott
  12. Ariana Grande
  13. Chris Brown
  14. Kendrick Lamar
  15. Lil Durk
  16. Gunna
  17. Rod Wave
  18. Ed Sheeran
  19. Justin Bieber
  20. Eminem
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Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

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