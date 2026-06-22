Apple Music revela los 20 artistas más reproducidos de su historia

Apple se asoció hoy con Chart Data para compartir los 20 artistas más transmitidos de todos los tiempos. Chart Data dice que esta es la primera vez que Apple ha compartido la lista de transmisión de todos los tiempos.
Drake es el artista más transmitido, con Taylor Swift en segundo lugar. Future fue tercero, seguido por YoungBoy Never Broke Again y Bad Bunny. La lista completa está a continuación.
- Drake
- Taylor Swift
- Future
- Youngboy Never Broke Again
- Bad Bunny
- Lil Baby
- The Weeknd
- Morgan Wallen
- Kanye West
- Post Malone
- Travis Scott
- Ariana Grande
- Chris Brown
- Kendrick Lamar
- Lil Durk
- Gunna
- Rod Wave
- Ed Sheeran
- Justin Bieber
- Eminem
Top 20 most streamed artists of all-time on Apple Music pic.twitter.com/c4WyaRZCTx— chart data (@chartdata) June 18, 2026
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