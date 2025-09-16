Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
© Copyright 2020 Faq-mac.
iPhone 17

La batería MagSafe del iPhone Air puede cargar AirPods, Apple Watch y más

16 septiembre, 20251 Mins read

La página del producto de la batería MagSafe para iPhone Air tiene esta línea:

Screenshot

Carga de accesorios pequeños por USB-C

Apple dice que el puerto USB-C de los iPhones puede cargar una funda de AirPods, Apple Watch u otro dispositivo pequeño que admita la entrega de energía USB de hasta 4,5 W, y el puerto USB-C de la batería MagSafe Air del iPhone probablemente se comporte de la misma manera.

Mientras la batería MagSafe del iPhone Air tenga carga suficiente, conectar un cable USB-C desde el paquete de baterías al accesorio pequeño iniciará la carga del accesorio; incluso podría alimentar un pequeño ventilador USB (útil en el verano).

Puedes pedir la batería MagSafe Air del iPhone ahora, con un precio de 115€.

Previous post Rossellimac… cuatro años después
Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

Deja una respuesta

Related Articles

AppleiPhone 17Seguridad

Para qué sirve el escudo de memoria del iPhone 17

16 septiembre, 2025
iPhone 17

El iPhone Air tiene un puerto USB-C de titanio impreso en 3D

15 septiembre, 2025
iPhone 17

Seis detalles menores, pero curiosos, del iPhone Air

15 septiembre, 2025
iPhone 17

Tarifas de sustitución y reparación de la batería del iPhone Air fuera de garantía

15 septiembre, 2025