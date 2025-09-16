La batería MagSafe del iPhone Air puede cargar AirPods, Apple Watch y más

La página del producto de la batería MagSafe para iPhone Air tiene esta línea:
Carga de accesorios pequeños por USB-C
Apple dice que el puerto USB-C de los iPhones puede cargar una funda de AirPods, Apple Watch u otro dispositivo pequeño que admita la entrega de energía USB de hasta 4,5 W, y el puerto USB-C de la batería MagSafe Air del iPhone probablemente se comporte de la misma manera.
Mientras la batería MagSafe del iPhone Air tenga carga suficiente, conectar un cable USB-C desde el paquete de baterías al accesorio pequeño iniciará la carga del accesorio; incluso podría alimentar un pequeño ventilador USB (útil en el verano).
Puedes pedir la batería MagSafe Air del iPhone ahora, con un precio de 115€.
