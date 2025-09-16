Rossellimac… cuatro años después

Ya me habrás leído/escuchado varias veces que me considero un privilegiado. Cubrir la actualidad de Apple desde hace más de treinta años me ha aportado cosas que de ninguna otra forma habría conseguido.

Entre ellas, amistades que he creado y mantengo, unas tienen esos treinta años, y otras apenas uno, pero todas unidas por el hilo rojo de Apple. También he podido presenciar grandes eventos de Apple en asiento de primera fila, y entrevistar, por ejemplo, a Phil Schiller (junto al buen amigo Dani de Blas).

Hace cuatro años, dentro del catálogo de privilegios, recibí una invitación para acudir a la inauguración de la tienda que Rossellimac abría en Murcia. Pude ver el remate de la tienda cuando todavía no estaba abierta al público, cenar con todo el equipo de la tienda y la central, en una auténtica comida de fraternidad y entrevistar, del tirón, al (nuevamente) buen amigo Emilcar y a los dueños de Rossellimac, en sendos podcast que tienes disponibles para tu deleite.

Cuatro años después, muchas cosas han cambiado. Por ejemplo, Rossellimac ha comprado Macníficos, nosotros tenemos canal de Telegram y un boletín semanal (diferente escala, lo se), pero me volvieron a invitar a la inauguración de una tienda en Madrid.

Esta es una “minitienda”, en un centro comercial de esos tan grandes que puedes pasar un par de horas solo recorriendo los pasillos, sin repetir ni uno, el centro comercial Plaza Rio 2.

Para mi resultó verdaderamente entrañable reencontrarme con Juan Carlos y Alejandro, los hermanos -socios y dueños de Rosselli (para los amigos), con Ezequiel (Zeke) y con Marc Alonso, y con gente que, increíblemente, me recordaban de aquella incursión en Murcia -¡eh, yo tambien les recordaba a ellos!.

Foto con los primeros en entrar en la tienda recién abierta. En el centro, Juan Carlos López, socio de Rossellimac.

La tienda, la numero 24 -esta semana- porque la semana que viene abren otra, no tiene nada que ver con la de Murcia. Pero la gente… la gente sigue siendo la misma, el espíritu es el mismo y las ganas están al mismo nivel que los conocí.

Normalmente se entiende una empresa familiar con un deje de “aficionado”, patriarcal, maniático. Pero Rosselli no es nada de eso. Cierto que Juan Carlos presentó a su hija y a su hijo que ahora trabajan también allí, empezando desde abajo, que es la única forma de aprender -de verdad- un negocio.

Pero el cariño y preocupación porque todo esté bien, no tiene nada que ver con la profesionalidad. Rossellimac es una empresa que gana dinero (por eso pueden seguir abriendo tiendas por toda España) y para eso todo tiene que estar planificado al milímetro, para poder dar la experiencia que la gente espera de Apple.

Juan Carlos siempre dice que la empresa tiene un alma, una identidad, un estilo de hacer las cosas, y yo he podido comprobar que, después de cuatro años, eso sigue intacto.

¡Felicidades y gracias por invitarnos!