Apple Sports disponible en España

Apple Sports se ha actualizado hoy con un widget de pantalla de inicio, disponibilidad en más países, incluido España, y la posibilidad de programar actividades en vivo para los próximos eventos.
El widget permite ver resultados y horarios de tus ligas y equipos favoritos de un vistazo. Si bien la aplicación sigue estando disponible solo en el iPhone, también se puede acceder al widget en un iPad y Mac conectados a la misma cuenta de Apple.
Además, la aplicación se ha lanzado en otros ocho países de Europa, incluidos Austria, Francia, Alemania, Islandia, Irlanda, Italia, Portugal y España. Anteriormente solo estaba disponible en los Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá.
Cuando programas actividades en vivo para próximos eventos, aparecen automáticamente en tu pantalla de bloqueo cuando comienza el evento, para que no te pierdas ninguna acción.
