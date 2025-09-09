El iPhone Air, un nuevo iPhone con un diseño revolucionario

Apple ha desvelado el nuevo iPhone Air, el iPhone más delgado jamás fabricado, con un rendimiento profesional. El iPhone Air presenta un diseño de titanio innovador que es elegante y ligero pero fuerte, con una arquitectura interna innovadora que permite las últimas experiencias de iPhone. La parte trasera del iPhone Air ahora está protegida con Ceramic Shield, y la cubierta frontal utiliza Ceramic Shield 2, que ofrece una resistencia a los arañazos 3 veces mejor, lo que hace que el iPhone Air sea más duradero que cualquier iPhone anterior.

El iPhone Air también cuenta con una impresionante pantalla Super Retina XDR de 6,5 pulgadas con ProMotion de hasta 120 Hz.1 Con los chips más diseñados por Apple en un iPhone, el potente A19 Pro, N1 y C1X, el iPhone Air es el iPhone más eficiente jamás fabricado. Junto con la arquitectura interna rediseñada y las optimizaciones de software, el iPhone Air tiene una fantástica duración de la batería para todo el día.

Una potente cámara principal Fusion de 48MP permite el equivalente a cuatro lentes con una calidad de imagen increíble, y la innovadora cámara frontal Center Stage de 18MP lleva los selfies al siguiente nivel.

El iPhone Air estará disponible en cuatro magníficos acabados: negro espacial, blanco nube, dorado claro y azul cielo. Los pedidos anticipados comienzan el viernes 12 de septiembre, con disponibilidad a partir del viernes 19 de septiembre.

Un diseño innovador

Con un diseño innovador con un rendimiento profesional, el iPhone Air es el iPhone más delgado jamás fabricado con 5,6 mm, y es increíblemente ligero, con una pantalla grande e impresionante. El marco de titanio de grado 5 es fuerte, con un elegante acabado de espejo de alto brillo y una nueva meseta en la parte posterior que está melida con precisión en ambos lados para albergar las cámaras, el altavoz y el silicio de Apple.

Esto maximiza el espacio para que la batería ofrezca una notable duración de la batería durante todo el día. El diseño delgado también cuenta con el botón de acción, para que los usuarios puedan acceder fácilmente a una variedad de funciones con solo presionar, y Control de cámara, para iniciar rápidamente la cámara o habilitar la inteligencia visual.2

La impresionante pantalla Super Retina XDR de 6,5 pulgadas cuenta con ProMotion, con una frecuencia de actualización adaptativa de hasta 120 Hz para un desplazamiento suave y gráficos impresionantes. La pantalla Always-On muestra información importante de un vistazo y, cuando no está en uso, se ajusta de forma eficiente hasta 1 Hz.

El iPhone Air es fácil de usar en exteriores con un brillo máximo en exteriores de 3000 nits, el más alto que ha sido visto en el iPhone, y un contraste en exteriores 2 veces mejor.

El iPhone Air también presenta la cubierta frontal Ceramic Shield 2, que es más resistente que cualquier vidrio o vitrocerámica de smartphone con un nuevo revestimiento diseñado por Apple, que proporciona 3 veces mejor resistencia a los arañazos y un mejor antirreflectante para reducir el deslumbramiento.

Por primera vez, Ceramic Shield ahora protege la parte posterior del iPhone, incluida la meseta, ofreciendo una resistencia 4 veces mejor a las grietas que el vidrio trasero de los modelos anteriores. Y con el fuerte marco de titanio, el iPhone Air supera los estrictos requisitos de resistencia a las curvas de Apple. Este diseño hace que el iPhone Air sea más duradero que cualquier iPhone anterior.

Potentes sistemas de cámaras

El iPhone Air presenta una nueva cámara frontal de Center Stage que mejora la experiencia de foto y vídeo. La cámara frontal de Center Stage cuenta con el primer sensor de cámara frontal cuadrada del iPhone, que ofrece un amplio campo de visión y captura fotos de hasta 18 MPP.

Los usuarios ya no tienen que rotar su iPhone para tomar un selfie horizontal: pueden tomar fotos y vídeos en vertical u horizontal mientras sostienen su iPhone en posición vertical. Para las fotos de grupo, Center Stage para fotos utiliza IA para expandir automáticamente el campo de visión y puede girar de retrato a paisaje para incluir a todos en el encuadre.

La cámara frontal Center Stage permite vídeo ultraestabilizado en 4K HDR, y los usuarios pueden grabar en las cámaras frontal y trasera simultáneamente con Dual Capture, perfecto para documentarse a sí mismos y al mundo que los rodea. Durante las llamadas a través de FaceTime o aplicaciones de terceros, Center Stage para videollamadas mantiene a los usuarios estables y posicionados en el marco.

Un nuevo y versátil sistema de cámara Fusion de 48MP ofrece a los usuarios el equivalente a cuatro lentes en su bolsillo. La lente principal personalizada permite las populares distancias focales de 28 mm y 35 mm, por lo que los usuarios tienen más opciones para encuadrar su toma, y el gran sensor de cuatro píxeles de 2,0 µ m con desplazamiento de sensor OlS sobresale en poca luz. Los usuarios también pueden acercarse a su sujeto con el teleobjetivo 2x de calidad óptica, que cuenta con un motor fotónico actualizado que captura detalles y colores más realistas.

Una nueva canalización de imágenes creada para el iPhone Air permite retratos de próxima generación con Focus Control al mismo nivel que los sistemas multicámara, capturando automáticamente información de profundidad para que los usuarios puedan convertir las fotos en retratos más adelante en la app Fotos. El iPhone Air también es compatible con la última generación de estilos fotográficos, incluido un nuevo estilo de brillo que ilumina los tonos de piel y aplica un toque de vitalidad a la imagen.3

El iPhone Air captura vídeo impresionante, con la capacidad de grabar en 4K60 fps Dolby Vision, y es compatible con el modo Acción. El vídeo se captura con audio espacial para una escucha inmersiva; Audio Mix permite a los usuarios ajustar el sonido después de la captura para aumentar las voces y reducir el ruido ambiental; y la reducción del ruido del viento minimiza el ruido no deseado.

Desarrollado por Apple Silicon

El diseño del iPhone Air solo es posible con el silicio de Apple. Los chips A19 Pro, N1 y C1X de alto rendimiento lo convirten en el iPhone más eficiente en la vida jamás fabricado.

El potente A19 Pro cuenta con una nueva CPU de 6 núcleos que mejora el rendimiento y la eficiencia para las tareas que los usuarios realizan todos los días, ofreciendo la CPU más rápida en cualquier teléfono inteligente. La GPU de 5 núcleos tiene una arquitectura mejorada, que ofrece juegos móviles de siguiente nivel, incluidos títulos AAA.

Los aceleradores neuronales están integrados en cada núcleo de GPU, lo que lleva hasta 3 veces el cálculo máximo de la GPU con respecto a la generación anterior, excelente para impulsar modelos de IA generativas que se ejecutan en el dispositivo.

El iPhone Air cuenta con N1, un nuevo chip de red inalámbrica diseñado por Apple que permite Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y Thread. Además de alimentar la última generación de tecnologías inalámbricas, N1 mejora el rendimiento general y la fiabilidad de funciones como Personal Hotspot y AirDrop.

El iPhone Air también cuenta con C1X, un nuevo módem celular diseñado por Apple. C1X es hasta 2 veces más rápido que C1, y para las mismas tecnologías celulares, es incluso más rápido que el módem del iPhone 16 Pro, mientras que utiliza un 30 por ciento menos de energía en general. Esto hace que C1X sea el módem más eficiente en energía de un iPhone.

Notable duración de la batería durante todo el día

Con la avanzada silicona de Apple, una arquitectura interna que maximiza el espacio para la batería y optimizaciones de software, el iPhone Air ofrece una fantástica duración de la batería durante todo el día. El nuevo modo de energía adaptativa en iOS 26 también conoce el consumo típico de batería de un usuario y anticipa cuándo podría agotarse, conservando energía de forma inteligente para ayudarles a pasar el día.

eSIM: una conexión flexible, conveniente y segura

El iPhone Air cuenta con un diseño solo con eSIM que ahorra espacio en el interior, lo que ayuda a permitir el factor de forma increíblemente ligero y delgado.4 La eSIM ofrece una mayor flexibilidad, mayor seguridad y una conectividad perfecta en comparación con las tarjetas SIM físicas tradicionales. Un estándar de la industria, la eSIM es compatible con más de 500 operadores en todo el mundo, incluidos AT&T, T-Mobile, Verizon y más.

La eSIM también hace que mantenerse conectado mientras viaja sea aún más conveniente, lo que permite una conectividad continua a través de planes de itinerancia internacional asequibles de los operadores domésticos de los usuarios u opciones de prepago locales disponibles con más de 200 operadores. Para mayor seguridad, la eSIM no se puede quitar físicamente si se pierde o se roba un iPhone, y administrar las eSIM de viaje es aún más fácil con una nueva configuración optimizada en iOS 26.

Con iOS 26 con nuevas capacidades de inteligencia de Apple

iOS 26 eleva la experiencia del iPhone con un nuevo y hermoso diseño, potentes capacidades de Apple Intelligence y mejoras significativas en las aplicaciones en las que los usuarios confían todos los días. El nuevo diseño con Liquid Glass hace que las aplicaciones y las experiencias del sistema sean más expresivas y agradables, aportando un mayor enfoque al contenido mientras mantiene iOS instantáneamente familiar. Apple Intelligence ahora traduce texto y audio sobre la marcha con Live Translation, lo que ayuda a los usuarios a comunicarse en todos los idiomas de Mensajes, FaceTime y Teléfono.5

Las actualizaciones de la inteligencia visual permiten a los usuarios capturar una captura de pantalla y buscar o realizar acciones fácilmente en cualquier cosa que estén viendo en la pantalla de su iPhone. El modelo básico en el dispositivo en el núcleo de Apple Intelligence está disponible para todos los desarrolladores, con aplicaciones que ya ofrecen nuevas experiencias inteligentes y protegidas por la privacidad que incluso se pueden usar sin conexión.

Las nuevas herramientas de detección de llamadas y mensajes ayudan a eliminar las distracciones para que los usuarios puedan concentrarse en las conversaciones que más importan. iOS 26 también introduce nuevas funciones en CarPlay, Apple Music, Maps y Wallet, así como Apple Games, una nueva aplicación que ofrece a los jugadores un único destino para todos sus juegos.

Accesorios nuevos

Apple está introduciendo un nuevo ecosistema de accesorios para complementar el diseño innovador del iPhone Air:

La funda para iPhone Air con MagSafe, disponible en escarcha y sombra, tiene un diseño translúcido ultrafino con un interior ligeramente esmerilado, una superficie exterior de alto brillo y un marco de policarbonato reforzado para proteger el iPhone Air de arañazos y caídas.

El delgado y ligero iPhone Air Bumper, disponible en cuatro colores a juego, enmarca perfectamente el iPhone Air con un diseño de policarbonato reforzado para una mayor protección de los bordes.

Hecho a mano con hilos 100 por ciento reciclados, la correa bandolera cubre cómodamente, con imanes flexibles incrustados y mecanismos deslizantes de acero inoxidable para ajustar fácilmente la longitud y mantener ambas correas alineadas de forma segura. La correa cruzada estará disponible en 10 colores: negro, gris claro, azul, azul claro, púrpura, siena, verde, amarillo neón, bronceado y naranja.

La batería MagSafe del iPhone Air tiene un diseño delgado y ligero que se conecta perfectamente a la parte posterior del dispositivo. La batería MagSafe carga rápidamente el iPhone Air cuando la batería está baja y maximiza la duración de la batería cuando está conectada durante todo el día, ofreciendo hasta 40 horas de reproducción de vídeo cuando se usa en conjunto.

iPhone Air y el medio ambiente

Apple 2030 es el ambicioso plan de la compañía para ser neutral en carbono en toda su huella para finales de esta década al reducir las emisiones de productos de sus tres fuentes más grandes: materiales, electricidad y transporte. El iPhone Air está fabricado con un 35 por ciento de contenido reciclado, incluido el 80 por ciento de titanio reciclado, el más alto de la historia para un iPhone y el 100 por ciento de cobalto reciclado en la batería.

Un nuevo puerto USB-C de titanio está impreso en 3D para ser más delgado y resistente, encajando en el diseño delgado mientras utiliza un 33 por ciento menos de material que un proceso de forja convencional. El iPhone Air se fabrica con un 45 por ciento de electricidad renovable, como la eólica y la solar, en toda la cadena de suministro. Está diseñado para ser duradero, reparable y ofrecer soporte de software líder en la industria, al tiempo que cumple con los altos estándares de eficiencia energética y química segura de Apple. El embalaje de papel es 100 por ciento a base de fibra y se puede reciclar fácilmente.

Precios y disponibilidad

El iPhone Air estará disponible en negro espacial, blanco nube, dorado claro y azul cielo, comenzando con 256 GB de almacenamiento, así como en opciones de 512 GB y 1 TB. El iPhone Air comienza en 1219€ .

. Apple ofrece excelentes formas de ahorrar y actualizar a los últimos modelos de iPhone. Con Apple Trade In, los clientes pueden obtener entre 200 y 700 dólares (EE. UU.) en créditos al intercambiar un iPhone 13 o más reciente. 7Apple también se asocia con determinados operadores para ofrecer ofertas increíbles, y los clientes pueden obtener hasta 1.100 dólares (EE. UU.) en créditos al intercambiar el iPhone 13 o más reciente, en cualquier condición, para destinarlo al iPhone 17 Pro. Los clientes pueden aprovechar las ofertas del operador visitando el Apple Store en línea o en una tienda del Apple Store. Para conocer los requisitos de elegibilidad para el acuerdo del transportista y más detalles, consulteapple.com/shop/buy-iphone/carrier-offers. Para ver cuánto vale su dispositivo y los términos y condiciones de intercambio, los clientes pueden visitarapple.com/shop/trade-in.

iOS 26 estará disponible como una actualización de software gratuita el lunes 15 de septiembre. Es posible que algunas funciones no estén disponibles en todos los idiomas o regiones, y la disponibilidad puede variar debido a las leyes y regulaciones locales. Para obtener más información sobre la disponibilidad, visite apple.com.

Apple Intelligence está disponible en versión beta con soporte para los siguientes idiomas: inglés, francés, alemán, italiano, portugués (Brasil), español, chino (simplificado), japonés y coreano. Más idiomas llegarán a finales de este año: danés, holandés, noruego, portugués (Portugal), sueco, turco, chino (tradicional) y vietnamita. Es posible que algunas funciones no estén disponibles en todas las regiones o idiomas. Para la disponibilidad de funciones y lenguaje y los requisitos del sistema, consulte support.apple.com/es-es/121115.

Apple está ampliando el acceso gratuito a las funciones satelitales por un año más para los usuarios existentes de iPhone 14 y iPhone 15. La prueba gratuita se extenderá para los usuarios de iPhone 14 y iPhone 15 que hayan activado su dispositivo en un país que admita las funciones de satélite de Apple antes de las 12 a.m. PT el 9 de septiembre de 2025. Para conocer la disponibilidad de funciones de satélite, visitesupport.apple.com/es/105097.

La batería MagSafe del iPhone Air estará disponible por 99 $ (EE. UU.). La funda para iPhone Air con MagSafe está disponible por 49 $ (EE. UU.), el iPhone Air Bumper estará disponible por 39 $ (EE. UU.) y una correa cruzada estará disponible por 59 $ (EE. UU.). La cartera FineWoven con MagSafe estará disponible por 59 $ (EE. UU.) en negro, azul marino, medianoche, púrpura, naranja zorro y musgo.

(EE. UU.) y un cargador MagSafe de 25 W con certificación Qi2 estará disponible en una longitud de 1 metro por (EE. UU.) o una longitud de 2 metros por (EE. UU.) AppleCare ofrece un servicio y soporte excepcional, con opciones flexibles para los usuarios de Apple. Los clientes pueden elegir AppleCare+ para cubrir su nuevo iPhone o, en los EE. UU., AppleCare One para proteger varios productos en un solo plan. Ambos planes incluyen cobertura para accidentes como caídas y derrames, protección contra robos y pérdidas en productos elegibles, servicio de reemplazo de batería y soporte 24/7 de expertos de Apple. Para más información, visiteapple.com/applecare.

Los planes de iCloud+ comienzan en solo 0,99 $ (EE. UU.) al mes, proporcionando almacenamiento adicional para mantener fotos, videos, archivos y más seguros en la nube y accesibles en todos los dispositivos. iCloud+ también da acceso a funciones premium como la creación de eventos en la aplicación Apple Invites, así como Private Relay, Hide My Email, dominios de correo electrónico personalizados y HomeKit Secure Video. Con Compartir en familia, los usuarios pueden compartir su suscripción con otros cinco miembros de la familia sin costo adicional.

Acerca de Apple Apple revolucionó la tecnología personal con la introducción del Macintosh en 1984. Hoy en día, Apple lidera el mundo en innovación con iPhone, iPad, Mac, AirPods, Apple Watch y Apple Vision Pro. Las seis plataformas de software de Apple (iOS, iPadOS, macOS, watchOS, visionOS y tvOS) ofrecen experiencias perfectas en todos los dispositivos Apple y empoderan a las personas con servicios innovadores como el App Store, Apple Music, Apple Pay, iCloud y Apple TV+. Los más de 150.000 empleados de Apple se dedican a fabricar los mejores productos del mundo y a dejar el mundo mejor de lo que lo encontramos.