Apple presenta el iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max

Apple ha presentado hoy el iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max, con un espectacular nuevo diseño y un enorme salto en rendimiento. Ambos modelos incorporan el A19 Pro, el chip más potente y eficiente en un iPhone hasta la fecha, que hace posible disfrutar de avanzados sistemas de cámaras, una experiencia de gaming a otro nivel y Apple Intelligence. El iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max, que están equipados con una cámara de vapor diseñada por Apple y soldada por láser a una carcasa de aluminio Unibody resistente, ligera y con una gran conductividad térmica, ofrecen el mayor rendimiento de Apple hasta el momento y un enorme salto en autonomía.

Las tres cámaras Fusion de 48 Mpx (principal, ultra gran angular y un nuevo teleobjetivo) equivalen a ocho objetivos e incluyen un zoom de ocho aumentos de calidad óptica con el mayor alcance visto en un iPhone, y la innovadora cámara frontal Center Stage de 18 Mpx lleva los selfies al siguiente nivel.

Gracias a sus prestaciones de vídeo líderes en la industria pensadas para profesionales del cine y creadores de contenido, como la compatibilidad con ProRes RAW, Apple Log 2 y Genlock, el iPhone es aún mejor para todo tipo de producciones de vídeo. Ambos modelos incorporan el Ceramic Shield 2, tres veces más resistente a los arañazos en la parte delantera, y, por primera vez, el Ceramic Shield protege la parte trasera del iPhone.

El iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max están disponibles en tres fantásticos nuevos acabados: azul oscuro, naranja cósmico y plata. Las reservas empezarán el viernes, 12 de septiembre, con disponibilidad el viernes, 19 de septiembre.

Un nuevo diseño para un mayor rendimiento constante

La nueva carcasa Unibody de aluminio pulido está hecha con una ligera aleación de aluminio serie 7000 de calidad aeroespacial para ofrecer el mejor rendimiento térmico jamás visto en un iPhone. En módulo trasero ahora cuenta con espacio adicional para los componentes internos, permitiendo incluir una batería más grande. Las antenas están situadas alrededor del perímetro y dan forma al mejor sistema de antenas en un iPhone.

La nueva arquitectura interna incorpora una cámara de vapor diseñada por Apple que mejora la disipación térmica y el rendimiento. La cámara de vapor, un compartimento hermético con agua desionizada, está soldada por láser al chasis de aluminio y disipa el calor del potente chip A19 Pro permitiéndole alcanzar aún mayores niveles de rendimiento. El calor se traslada a la carcasa de aluminio Unibody forjado, donde se distribuye de manera uniforme por todo el sistema para ofrecer un rendimiento increíble a la vez que hace que siga siendo un dispositivo cómodo de sujetar.

El diseño Unibody deja espacio para una batería de mayor tamaño y, gracias a la eficiencia del chip A19 Pro y la gestión avanzada del consumo de iOS 26, el iPhone 17 Pro Max ofrece la mayor autonomía hasta la fecha en un iPhone. Además, los dos modelos se pueden cargar hasta un 50 % en 20 minutos con un adaptador opcional de corriente USB‑C de alta potencia, como el nuevo el adaptador de Apple con potencia dinámica de 40 W a 60 W máx.1

Una fantástica pantalla y resistencia líder en la industria

Las pantallas Super Retina XDR de 6,3 y 6,9 pulgadas2 están protegidas por el Ceramic Shield 2, más duro que cualquier vidrio o vidrio cerámico en un smartphone, y el nuevo revestimiento diseñado por Apple hace que sea tres veces más resistente a los arañazos a la vez que reduce aún más los reflejos.

Estas magníficas pantallas siempre activas disponen de tecnología ProMotion hasta 120 Hz, además del doble de contraste y un pico de brillo de 3.000 nits en exteriores, el mayor hasta la fecha en un iPhone. Por primera vez, el Ceramic Shield protege la parte trasera de los dispositivos, y es cuatro veces más resistente a las fisuras que el vidrio trasero de modelos anteriores.

A19 Pro: el chip más potente y eficiente en un iPhone

El A19 Pro es el chip más potente que Apple ha creado para el iPhone hasta el momento. Y combinado con la cámara de vapor diseñada por Apple, el A19 Pro permite al iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max ofrecer hasta un 40 % más de rendimiento constante respecto a la generación anterior, haciendo que sea un dispositivo perfecto para jugar, editar vídeo y ejecutar modelos de lenguaje de gran tamaño.

La CPU de 6 núcleos es la más rápida en un smartphone, y la arquitectura de la GPU de 6 núcleos incluye aceleradores neuronales en cada uno de ellos, una caché de mayor tamaño y más memoria que el A18 Pro. La GPU y el nuevo Neural Engine de 16 núcleos potencian modelos de IA, ofrecen gráficos alucinantes y hacen posible disfrutar de títulos triple A como Arknights: Endfield con trazado de rayos por aceleración de hardware y una mayor frecuencia de fotogramas.3

La gama del iPhone 17 también estrena el N1, un chip de conectividad inalámbrica diseñado por Apple con compatibilidad para Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y Thread. Además de potenciar el soporte de estas tecnologías inalámbricas de última generación, el N1 mejora el rendimiento y la fiabilidad general de prestaciones como Punto de Acceso Personal y AirDrop.

Un sistema de cámaras Pro para más posibilidades creativas

El iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max tienen los mejores sistemas de cámaras creados por Apple y sensores de mayor resolución en la parte frontal y trasera, lo que equivale a llevar ocho objetivos profesionales en el bolsillo. Las tres cámaras Fusion de 48 Mpx obtienen imágenes más nítidas y con un mayor nivel de detalle. El nuevo teleobjetivo de 48 Mpx incorpora un diseño en tetraprisma de última generación con un sensor un 56 % más grande que el de los modelos anteriores para mejorar la nitidez a plena luz y capturar más detalles en las tomas más oscuras.

El nuevo zoom óptico de cuatro aumentos con distancia focal de 100 mm es perfecto para hacer retratos al estilo clásico, mientras que el zoom óptico de ocho aumentos con distancia focal de 200 mm, el de mayor alcance en un iPhone, ofrece aún más posibilidades creativas. Con el nuevo Photonic Engine, el tratamiento de imágenes aprovecha aún mas el aprendizaje automático para mantener la naturalidad en los detalles, reducir el ruido y mejorar considerablemente la precisión cromática.

El zoom digital también aumenta hasta 40 veces para las fotos, y los usuarios tienen más posibilidades a la hora de personalizar sus imágenes con los Estilos Fotográficos de última generación, incluyendo Radiante, un nuevo estilo disponible en iOS 26 que aporta luminosidad a los tonos de piel e intensidad a los colores de la imagen.4

El iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max estrenan una cámara frontal Center Stage que lleva la experiencia con las fotos y los vídeos al siguiente nivel. La cámara frontal Center Stage integra el primer sensor cuadrado en la cámara frontal de un iPhone y tiene un campo de visión más amplio con una mayor resolución que alcanza los 18 Mpx en fotos para obtener aún más detalle en las imágenes.

Los usuarios ahora pueden hacer fotos y vídeos en cualquier orientación mientras sujetan el iPhone en vertical. Para las fotos de grupo, Encuadre Centrado para fotos utiliza la IA para ampliar automáticamente el campo de visión y pasar de vertical a horizontal de forma que todos queden incluidos en el plano.

La cámara frontal Center Stage también ofrece vídeo ultraestabilizado en 4K HDR, y los usuarios pueden grabar con la cámara frontal y trasera simultáneamente con Captura Dual, una prestación pensada para poder hablar directamente a la cámara mientras se documenta la acción del entorno. Durante las llamadas por FaceTime y apps de terceros, Encuadre Centrado para videollamadas mantiene a los usuarios en el centro de la imagen.

Prestaciones de vídeo líderes en la industria

Gracias a funciones como la grabación en 4K HDR con Dolby Vision a 120 f/s, ProRes Log y la compatibilidad con ACES, el iPhone ya lidera el sector de los smartphones en capturas de vídeo. El iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max ofrecen aún más posibilidades creativas al convertirse en los primeros smartphones compatibles con ProRes RAW, Log 2 y Genlock, una tecnología que permite sincronizar vídeo procedente de distintas cámaras y entradas con precisión.

Esto facilita la creación de transiciones de aspecto profesional y el uso de técnicas avanzadas sin necesidad de pasar horas alineando manualmente cada fotograma. El Camera ProDock de Blackmagic Design permite utilizar la tecnología Genlock, mientras que las apps Final Cut Camera y Blackmagic Camera son compatibles con ProRes RAW, con APIs disponibles para los desarrolladores.

iOS 26 con nuevas prestaciones de Apple Intelligence

iOS 26 eleva la experiencia con el iPhone con un elegante nuevo diseño, las potentes prestaciones de Apple Intelligence e importantes mejoras en las apps en las que los usuarios confían a diario. El nuevo diseño con Liquid Glass hace que la experiencia con las apps y el sistema sea más expresiva y mágica, dando más protagonismo al contenido manteniendo al mismo tiempo la identidad que define a iOS. Apple Intelligence ahora traduce texto y audio sobre la marcha con Traducción en Tiempo Real, ayudando a los usuarios a comunicarse en distintos idiomas en Mensajes, FaceTime y Teléfono.5

Las mejoras en la inteligencia visual permiten a los usuarios hacer una foto y buscar información o realizar acciones a partir de lo que estén visualizando en la pantalla del iPhone.6 El modelo fundacional integrado en el dispositivo que hace posible Apple Intelligence está disponible para todos los desarrolladores, y ya hay apps que ofrecen nuevas experiencias inteligentes a la vez que protegen la privacidad y que se pueden utilizar incluso sin conexión.

Las nuevas herramientas de detección para llamadas y mensajes ayudan a eliminar las distracciones para que los usuarios se concentren en las conversaciones que más les interesan. iOS 26 también añade nuevas prestaciones a CarPlay, Apple Music, Mapas y Cartera, así como Apple Games (app juegos), una nueva app que reúne todos los juegos de los usuarios.

Nuevos y fantásticos accesorios

El iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max vienen acompañados de nuevos accesorios:

La funda de trenzado técnico está fabricada en un tejido técnico compuesto por múltiples hilos de color que le dan una textura única y una rica profundidad cromática, mientras que el revestimiento protector aporta resistencia a los arañazos y las manchas. La funda de trenzado técnico estará disponible en cinco colores: negro, azul, púrpura, siena y verde.

La funda transparente con MagSafe para el iPhone 17 Pro está fabricada a partir de una mezcla de policarbonato transparente y materiales flexibles con un revestimiento resistente a los arañazos en el interior y en el exterior.

La funda de silicona con MagSafe estará disponible en seis fantásticos colores: naranja, terracota, amarillo neón, niebla lila, medianoche y negro.

La nueva correa Crossbody se puede enganchar a la funda de trenzado técnico y la funda de silicona para que los usuarios puedan llevar el iPhone colgado dejando las manos libres. Hecha de hilos 100 % reciclados, resulta muy cómoda de llevar y gracias a sus imanes flexibles con mecanismos deslizantes de acero inoxidable, su longitud se puede ajustar de forma que ambos lados queden alineados de forma segura. La correa Crossbody estará disponible en diez colores: negro, gris claro, azul, azul claro, púrpura, siena, verde, amarillo neón, canela y naranja.

El iPhone 17 Pro y el medio ambiente

Apple 2030 es el ambicioso plan de la compañía para alcanzar la neutralidad en la totalidad de su huella de carbono a finales de esta década mediante la reducción de las emisiones en los tres ámbitos de mayor impacto: materiales, electricidad y transporte. El iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max están fabricados con un 30 % de materiales reciclados, incluyendo cobalto 100 % reciclado en la batería y oro 100 % reciclado en las placas de todos los circuitos impresos diseñados por Apple.

El 40 % de la electricidad utilizada en el proceso de fabricación de ambos modelos en toda la cadena de suministro es de origen renovable, como la energía solar y eólica. También están diseñados para ser resistentes y fáciles de reparar, cuentan con el soporte para software líder del sector y cumplen los estrictos estándares de Apple de eficiencia energética y uso seguro de productos químicos. El embalaje está hecho de papel compuesto por un 100 % de fibra y se puede reciclar fácilmente.

Precios y disponibilidad

El iPhone 17 Pro estará disponible con 256 GB (el doble de capacidad mínima), 512 GB y 1 TB. El iPhone 17 Pro Max estará disponible con 256 GB, 512 GB, 1 TB y, por primera vez, 2 TB. El iPhone 17 Pro está disponible en naranja cósmico, azul oscuro y plata desde 1.319 € o 54,96 € al mes. El iPhone 17 Pro Max está disponible en los mismos acabados desde 1.469 € o 61,21 € al mes. 7

o al mes. El iPhone 17 Pro Max está disponible en los mismos acabados desde o al mes. Apple ofrece formas de ahorrar y actualizar a los últimos modelos de iPhone. Con Apple Trade In, los clientes pueden llevarse un descuento al entregar un iPhone 13 o posterior. 8 Los valores de cada dispositivo y las condiciones del programa se pueden consultar en apple.com/es/shop/trade-in.

Los valores de cada dispositivo y las condiciones del programa se pueden consultar en apple.com/es/shop/trade-in. Los clientes de más de 63 países y regiones, entre ellos España, Alemania, Australia, Canadá, China, Colombia, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Japón, Malasia, México, Reino Unido, Singapur, Tailandia, Turquía y Vietnam podrán reservar el iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max a partir del viernes, 12 de septiembre a las 14:00, y los modelos estarán disponibles el viernes, 19 de septiembre. El iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max estarán disponibles en otros 22 países y regiones a partir del viernes, 26 de septiembre.

iOS 26 estará disponible como actualización de software gratuita el lunes, 15 de septiembre. Algunas prestaciones no están disponibles en todas las regiones o idiomas, y su disponibilidad puede variar según la legislación y las normativas locales. Más información sobre la disponibilidad en apple.com.

Apple Intelligence está disponible en versión beta en los siguientes idiomas: alemán, chino (simplificado), coreano, español, francés, inglés, italiano, japonés y portugués (de Brasil). A lo largo del año se irán añadiendo otros idiomas, como chino (tradicional), danés, neerlandés, noruego, portugués (de Portugal), sueco, turco y vietnamita. Algunas prestaciones no están disponibles en todas las regiones o idiomas. La disponibilidad de prestaciones e idiomas y los requisitos del sistema se pueden consultar en support.apple.com/es-es/121115.

Apple va a prolongar durante un año el acceso gratuito a las prestaciones vía satélite para los usuarios actuales del iPhone 14 y el iPhone 15. La prueba gratuita se ampliará para los usuarios del iPhone 14 y el iPhone 15 que hayan activado sus dispositivos en países donde estén disponibles las prestaciones vía satélite de Apple antes del 9 de septiembre de 2025 a las 9:00. Más información sobre la disponibilidad de las prestaciones vía satélite en support.apple.com/es-es/105097.

La funda de trenzado técnico con MagSafe estará disponible por 69 € , la funda transparente estará disponible por 59 € , la funda de silicona con MagSafe estará disponible por 59 € y la correa Crossbody estará disponible por 69 € . La cartera de trenzado fino con MagSafe también estará disponible por 69 € en negro, azul marino, color medianoche, púrpura, naranja zorro y color musgo.

, la funda transparente estará disponible por , la funda de silicona con MagSafe estará disponible por y la correa Crossbody estará disponible por . La cartera de trenzado fino con MagSafe también estará disponible por en negro, azul marino, color medianoche, púrpura, naranja zorro y color musgo. El adaptador con potencia dinámica de 40 W a 60 W máx. diseñado por Apple estará disponible por 45 € , y el cargador MagSafe con certificación Qi2 de 25 W estará disponible en una versión de 1 metro por 49 € y en una versión de 2 metros por 59 € .

, y el cargador MagSafe con certificación Qi2 de 25 W estará disponible en una versión de 1 metro por y en una versión de 2 metros por . AppleCare ofrece a los usuarios de productos Apple unos servicios de asistencia y reparaciones excepcionales, además de opciones flexibles. Los clientes pueden contratar AppleCare+ para sus nuevos dispositivos iPhone y, en Estados Unidos, AppleCare One para proteger varios productos con un solo plan. Ambos planes incluyen cobertura para daños accidentales, como caídas y derrames, y también protección frente a robo y pérdida para algunos productos, servicio de sustitución de la batería y asistencia ininterrumpida por parte de los expertos de Apple. Más información en apple.com/es/applecare.

Los planes de iCloud+ están disponibles desde solo 0,99 € al mes y ofrecen almacenamiento adicional para guardar fotos, vídeos, archivos y otros contenidos de forma segura en la nube y acceder a ellos desde distintos dispositivos. iCloud+ también da acceso a prestaciones prémium, como la creación de eventos en la app Apple Invitaciones, Relay Privado de iCloud, Ocultar mi Correo Electrónico, dominios de email personalizados y Vídeo Protegido de HomeKit. Con En Familia, los usuarios pueden compartir su suscripción con cinco miembros de la familia sin coste adicional.

al mes y ofrecen almacenamiento adicional para guardar fotos, vídeos, archivos y otros contenidos de forma segura en la nube y acceder a ellos desde distintos dispositivos. iCloud+ también da acceso a prestaciones prémium, como la creación de eventos en la app Apple Invitaciones, Relay Privado de iCloud, Ocultar mi Correo Electrónico, dominios de email personalizados y Vídeo Protegido de HomeKit. Con En Familia, los usuarios pueden compartir su suscripción con cinco miembros de la familia sin coste adicional. Los clientes que compren un iPhone 17 Pro o un iPhone 17 Pro Max podrán disfrutar de Apple Arcade, Apple Fitness+, Apple Music, Apple News+ y Apple TV+ gratis durante tres meses con una nueva suscripción. La disponibilidad de los productos y servicios puede variar según las regiones. Más información en apple.com/es/promo.