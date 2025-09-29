Cómo usar los estilos fotográficos en iOS 26

Los estilos fotográficos son probablemente la funcionalidad menos dirigida al consumidor de todas las que tiene la cámara, pero sin duda habrá gente que los utilice.

Los estilos fotográficos son preajustes de tono, contraste, saturación, etc. que puedes elegir para aplicar a tus fotografías en el momento de hacerlas. Piensa en ellos como filtros que se aplican antes de hacer la foto en vez de después.

Para añadir un punto más de complejidad, puedes modificar los estilos directamente desplazando un punto sobre el cuadrado, y así lo «viras» hacia una dominante u otra, un contraste u otro, etc. Mira la imagen:

Screenshot

Si te vas desplazando por los estilos predeterminados, verás que los puntos van cambiando según el tipo de estilo.

En iOS 26, con el rediseño que Apple le ha dado a todos los ajustes, es posible que te hayas quedado un poco perplejo sin saber muy bien dónde están ahora.

Cómo usar los estilos fotográficos

Abre la aplicación Cámara.

Toca el icono de círculo con seis puntos en la esquina superior derecha o desliza hacia arriba desde los modos de cámara en la parte inferior de la pantalla.

Toca Estilos y, a continuación, desliza el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para obtener una vista previa de los estilos disponibles.

Para personalizar el estilo, haz cualquiera de las siguientes acciones (dependiendo del modelo de iPhone):

Dos ejemplos de estilos

Arrastra el dedo sobre el cuadrado negro con cuadrículas para ajustar simultáneamente el tono y el color. Arrastra el control deslizante para controlar la intensidad con que quieres que afecte a las fotos. Arrastra los controles deslizantes Tono y Calor para controlar la fuerza con la que el estilo afecta a las imágenes. Toca el botón de retorno para volver a los valores predeterminados. Toca «X» para cerrar el menú Estilo.

Para restablecer o cambiar el estilo que seleccionaste, siga las instrucciones anteriores y, a continuación, selecciona Estándar o elige un estilo diferente.