Cómo crear encuestas en la app Mensajes en iOS 26

En iOS 26, Apple ha introducido varias funciones nuevas en la aplicación Mensajes, y esta en concreto era una carencia bastante evidente. Poder crear encuestas en conversaciones es habitual en las demás plataformas de mensajería rivales. Y ahora, Mensajes también lo tiene.



Puedes poner hasta 12 opciones en una encuesta y luego enviarla a las personas en una conversación para que voten. Si envías una encuesta y alguien piensa que falta una opción, incluso puede editarla y agregar otra opción.

Para los chats en los que desees pedir a las personas que elijan una de las múltiples opciones, puedes crear una encuesta de la siguiente manera:

Añade un mensaje para acompañar tu encuesta y, a continuación, pulsa el botón Enviar.

Toque el botón + junto al campo de entrada del mensaje.

junto al campo de entrada del mensaje. Selecciona Encuestas en la lista vertical.

en la lista vertical. Completa las opciones de la encuesta (puede tener hasta 12 ítems).

La gente solo necesita tocar una opción en la encuesta para votar. La opción de «Añadir opción» también aparece debajo de la encuesta, lo que permite a cualquiera agregar sus propias opciones. Además, si presionas largamente una encuesta, hay una opción en el menú desplegable para ver los detalles de la encuesta, donde puedes ver un desglose de quién votó por qué.

Los usuarios deben tener un dispositivo con iOS 26 o iPadOS 26 instalado para interactuar con las encuestas en las conversaciones de mensajes. Si están ejecutando una versión anterior de iOS, la encuesta no aparecerá en el chat.



